Oficial: el Manchester City anuncia el fichaje de Ayoub Bouaddi

El Manchester City anunció este miércoles, a través de su página oficial, el fichaje del marroquí Ayyoub Bouaddi, procedente de las filas del Lille francés, con un contrato que se extiende por cinco años y que le mantendrá con el conjunto inglés hasta 2031, tras completar los trámites del traspaso y obtener los permisos internacionales.

Bouaddi, de 18 años, llega al Manchester City como uno de los mayores talentos jóvenes del fútbol mundial, después de haber disputado 96 partidos con la camiseta del Lille, además de participar en ocho encuentros internacionales con la selección de Marruecos.

El centrocampista marroquí inició su andadura con el primer equipo del Lille en la Liga Europa Conferencia, apenas tres días después de cumplir 16 años, antes de afianzarse progresivamente y convertirse en una de las piezas fundamentales del centro del campo del equipo francés.

Bouaddi: el Manchester City es el mejor club del mundo

Bouaddi declaró tras completar su fichaje por el Manchester City: "Es un día muy especial para mí y para mi familia".

Y añadió: "El Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del Manchester City".

Continuó: "He visto al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego. El club siempre intenta ofrecer un fútbol de gran calidad, ha demostrado ser un equipo que sabe ganar, y este club parece construido para lograr victorias".

Prosiguió: "El equipo cuenta con jugadores de talla mundial, Enzo es un entrenador magnífico y tengo muchas ganas de jugar en el Etihad ante toda la afición".

El jugador marroquí explicó: "Todavía me queda mucho por desarrollar, pues solo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he logrado hasta ahora, pero sé que puedo mejorar mucho, y no hay mejor lugar para mí para hacerlo".

Y concluyó: "Este club exige conquistar títulos, y daré todo lo que tengo para asegurarme de que competimos por cada título".

Hugo Viana: Bouaddi posee un potencial enorme

Por su parte, Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, elogió las cualidades de Bouaddi, subrayando que el jugador posee un gran potencial.

Viana afirmó: "El potencial de Ayyoub es enorme; es un jugador que tiene todo lo que necesita un centrocampista de alto nivel".

Y añadió: "A pesar de que solo tiene 18 años, ya posee una inteligencia futbolística excepcional, y seguirá desarrollándola bajo la dirección de Enzo Maresca".

Agregó: "Lo hemos seguido muy de cerca y, con el paso del tiempo, nos hemos convencido cada vez más de que es un talento inmenso que brillará con el Manchester City".

Brilló con la selección de Marruecos

Bouaddi había ofrecido un rendimiento destacado con la selección de Marruecos durante el último Mundial, tras jugar en la posición de mediocentro defensivo y llamar la atención por su serenidad y su capacidad para controlar el ritmo del juego.

Durante el enfrentamiento entre Marruecos y Brasil, el porcentaje de posesión de la selección marroquí alcanzó cerca del 70% en el primer tiempo, mientras que la precisión en los pases de Bouaddi llegó al 91%, completando sus 16 pases en el tercio ofensivo, además de recuperar el balón en seis ocasiones, realizar cinco intercepciones y ganar nueve duelos.

Bouaddi llegó con Marruecos hasta los cuartos de final del Mundial, antes de caer eliminado ante Francia.

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Bouaddi lleva el dorsal número 32

El Manchester City reveló que Bouaddi vestirá el dorsal número 32 con el equipo, el mismo número que también lució durante su etapa en el Lille.

El jugador marroquí es el cuarto fichaje del Manchester City durante el mercado de fichajes de verano, tras la incorporación de Elliot Anderson, Jérémy Monga y Gerónimo Rulli.

Bouaddi espera continuar su desarrollo en las filas del Manchester City y elevar su nivel bajo la dirección del cuerpo técnico, en el inicio de un nuevo capítulo de su carrera profesional.

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