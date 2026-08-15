Oficial: el Inter refuerza sus filas con una nueva estrella de la Premier League

El Inter de Milán, campeón vigente de la Serie A, ha cerrado oficialmente el fichaje del lateral internacional inglés Djed Spence procedente del Tottenham.

El jugador de 26 años ha firmado un contrato por cinco años con el campeón de la Liga italiana, que según se dice paga una cifra cercana a los 30 millones de euros (25,6 millones de libras esterlinas) por el futbolista, de acuerdo con la BBC.

Spence es el segundo jugador inglés que se incorpora al Inter este verano, tras John Stones, que llegó a San Siro después de finalizar su contrato con el Manchester City.

Spence: "Es hora de un nuevo capítulo"

Spence confirmó su traspaso antes, el sábado, cuando publicó un mensaje de despedida a los aficionados del Tottenham a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que escribió: "Se cierra un capítulo especial. Ha sido todo un viaje, con muchos recuerdos, momentos y experiencias que llevaré conmigo para siempre, especialmente aquella noche en Bilbao. Gracias a todo el personal que me ayudó a lo largo del camino, a los jugadores que se convirtieron en familia y, lo más importante, gracias a los aficionados. Ahora es hora de un nuevo capítulo, pero el Tottenham siempre tendrá un lugar en mi corazón".

Spence disputó los ocho partidos de Inglaterra en el Mundial 2026, donde el equipo del entrenador Thomas Tuchel ocupó el tercer puesto. Participó en 44 partidos con el Tottenham en todas las competiciones durante la temporada 2025-26.

El entrenador del Tottenham, Roberto de Zerbi, dijo en julio que quería convencer a Spence de que se quedara en el club. Spence se incorporó al Tottenham por 12,5 millones de libras esterlinas iniciales procedente del Middlesbrough en 2022 y disputó 85 partidos con el equipo del norte de Londres, ayudándoles a conquistar el título de la Europa League 2024-25.

Esta será la segunda etapa de Spence en Italia, tras una cesión de seis meses en el Génova en 2024.