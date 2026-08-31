Oficial: el Ajax se despide temporalmente de Maher Carrizo

Ajax cede a Maher Carrizo al FC Copenhague hasta el final de la temporada, según ha anunciado el club de Ámsterdam a través de sus canales oficiales. La noticia ya llevaba un tiempo en el aire: De Telegraaf y Voetbal Internationaal ya habían informado anteriormente de que el acuerdo era inminente.

Con Viktor Tsygankov, Steven Berghuis y Oliver Edvardsen, la posición de extremo derecho está muy bien cubierta, por lo que Carrizo podrá ganar experiencia en otro destino. Eso sí, el Copenhague no se ha asegurado ninguna opción de compra.

El talentoso atacante llegó el pasado invierno procedente de Vélez Sarsfield por seis millones de euros. Desde entonces, disputó ocho partidos con el primer equipo del Ajax, sin marcar goles ni repartir asistencias.

Carrizo tiene contrato con el Ajax hasta el verano de 2030, y el club sigue viendo futuro en el internacional argentino sub-20 en dieciocho ocasiones a pesar de esta cesión.

El contrato de Berghuis expira al término de esta temporada, tras lo cual Carrizo podrá demostrar su valía en el Ajax. Esa es también la principal razón por la que no se ha incluido una opción de compra en el acuerdo de cesión.

Además, el club danés asumirá íntegramente el salario de Carrizo. El extremo podría debutar el jueves en el partido en casa de la liga danesa contra el FC Nordsjaelland.