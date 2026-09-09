Oficial: Egipto pierde a su estrella ante Angola y Sudán del Sur

El club saudí Al Riyadh anunció oficialmente, a través de su cuenta en la plataforma "X", este miércoles, la lesión del internacional egipcio Mahmoud Hassan "Trézéguet", quien sufre un desgarro en el músculo isquiotibial, lo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante 4 semanas.

Trézéguet sufrió la lesión durante el partido del Al Riyadh ante el Al Khaleej, el pasado lunes, en el marco de la sexta jornada de la Liga Roshn saudí, cuando abandonó el terreno de juego entre lágrimas en el minuto 13.

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Las pruebas a las que se sometió Trézéguet confirmaron su lesión de desgarro en el músculo isquiotibial, y regresará a El Cairo para continuar su tratamiento con el cuerpo médico de Egipto.

La lesión supone un golpe para la selección de Egipto dirigida por Hossam Hassan, ya que se espera que Trézéguet se pierda la próxima concentración, prevista para comenzar el 17 de septiembre en curso, por lo que no estará disponible para los dos próximos partidos de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

La selección de Egipto recibe a su homóloga de Angola el viernes 25 de septiembre, en el estadio de El Cairo, antes de visitar a Sudán del Sur el martes 29 de septiembre, en Yuba.

Trézéguet, exjugador del Aston Villa, es uno de los elementos ofensivos más destacados de las filas de Egipto, gracias a su gran experiencia a nivel internacional.

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