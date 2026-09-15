Oficial: Argentina convoca a Messi para la noche de la despedida

La Asociación del Fútbol Argentino anunció la convocatoria de la leyenda Lionel Messi para disputar el partido amistoso ante la selección de Benín, previsto para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, feudo del club River Plate; y ello para que pueda despedirse de la afición argentina en su propio país, tras su anuncio oficial de retirada internacional el pasado 31 de agosto.

El duelo amistoso será testigo de una celebración especial, pues se unirán a Messi todos los jugadores que participaron junto al capitán en el logro histórico y la conquista del título de la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El nombre de Messi figuró en una lista de 28 jugadores anunciada oficialmente por la Asociación Argentina para disputar tres compromisos previstos, que comienzan con el enfrentamiento ante Bolivia el 30 de septiembre en la ciudad de Córdoba, después el choque con Burkina Faso el 3 de octubre en el estadio Monumental, antes de jugar el amistoso ante Benín en el mismo escenario.

La lista contó con el regreso de Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid cedido a la Fiorentina, y de Juan Foyth, defensa del Villarreal, además de la convocatoria por primera vez de nuevos elementos, entre los que destacan Gianluca Prestianni (Benfica), Matías Soulé y Santiago Castro (Roma), Román Vega (Zenit) y Agustín Giay (Palmeiras); quienes ya habían participado en la última etapa de la concentración de la Albiceleste antes del pasado Mundial.









La Asociación Argentina explicó en su comunicado oficial los detalles de la participación de los capitanes: "Estarán presentes los jugadores Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso para disputar el último partido amistoso el 6 de octubre. Mientras tanto, el cuerpo técnico anunciará los nombres de los jugadores convocados de la liga local el próximo viernes".

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue quien dio la noticia de la presencia de Messi para despedirse de la afición, ya que dijo en un vídeo oficial: "A toda la afición de la selección argentina, quiero informarles de que, tras una conversación que mantuve con el director técnico de la selección absoluta, Lionel Scaloni, decidimos cursar la invitación al mejor jugador del mundo, símbolo de nuestra selección y capitán nuestro, Lionel Andrés Messi, para que reciba el homenaje y la despedida que verdaderamente merece el 6 de octubre aquí en Argentina".