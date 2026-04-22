«Odiaba al Ajax, pero cuando me llamaron, ese odio desapareció enseguida»

Jan Wouters habló con su agente, Rob Jansen, sobre su fichaje por el Ajax. El mediocampista, que jugaba en el FC Utrecht y odiaba al club de Ámsterdam, cambió de opinión cuando Johan Cruijff mostró interés en él.

Wouters, formado en la cantera del FC Utrecht, fichó por el Ajax en 1986 a cambio de 300 000 euros.

«Cuando jugaba en el FC Utrecht, siempre había odio hacia el Ajax», recuerda el 70 veces internacional holandés. «Creo que era más un complejo de Calimero».

«Cuando Tonny Slot Bruins vino a mi casa y me dijo que Johan Cruijff quería contar conmigo en el Ajax, el odio hacia el club desapareció muy rápidamente», continúa.

Con el Ajax disputó 194 partidos, marcó 26 goles y dio 10 asistencias. Ganó la Liga en 1990 y la Copa de la UEFA en 1992.

Después se proclamó campeón de Alemania con el Bayern de Múnich y, en 1988, formó parte de la selección holandesa que ganó la Eurocopa.