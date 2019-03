Noticia Goal: Mourinho, más cerca que nunca del Real Madrid

Florentino Pérez y José Ángel Sánchez estuvieron reunidos este jueves durante cuatro horas. El domingo en Valladolid, último partido para Solari

Jose Mourinho está más cerca que nunca del Real Madrid para ser el entrenador blanco hasta el final de esta temporada, según pudo saber Goal. Es la conclusión a la que se ha llegado después de que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez estuvieran reunidos este jueves por la tarde por espacio de cuatro horas. Hasta las 20:00 de la tarde que el presidente blanco partió en dirección al WiZink Center para presenciar in situ el partido de Euroliga entre el Real Madrid de baloncesto y el Fenerbahçe turco. La otra conclusión a la que se ha llegado es que Santiago Solari se sentará por última vez en el banquillo blanco este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

Tal y como ha venido contando Goal estos dos días, el Real Madrid está convencido de que debe actuar para frenar el desplome físico-técnico-anímico que ha sufrido en la última semana, especialmente con la acumulación de lesionados que tiene, a lo que sumar los jugadores ‘desplazados’ bajo la dirección de Solari. La solución no es otra que el relevo en el banquillo. El quid es el posible candidato al puesto de entrenador de cara a las doce jornadas restantes de Liga antes del final de temporada. Y es ahí donde entran Zinedine Zidane, José Mourinho y Joachim Low, que han sido los tres nombres que han estado sobre la mesa en la reunión de este jueves.

Los dos primeros son dos técnicos que ya conocen la Casa Blanca, sin compromiso contractual con ningún club en la actualidad, y del gusto de la directiva del Real Madrid. Y en estas circunstancias, el técnico portugués se está mostrando muy receptivo a la posibilidad de regresar al Santiago Bernabéu hasta final de temporada. Lo ha hecho públicamente en diferentes intervenciones en medios de comunicación durante los últimos días, pero también en privado en conversaciones con los dirigentes madridistas, según pudo saber Goal. De ahí que ahora mismo tenga muchos enteros para ser finalmente el elegido.

El Real Madrid sigue tratando de convencer a Zinedine Zidane para que regrese al club, pero el francés ahora mismo no está convencido de poder coger ahora al equipo, sino a partir del próximo 30 de junio, según pudo saber Goal. Si Florentino Pérez no logra persuadir a Zidane durante este fin de semana, el elegido será entonces José Mourinho. Y es que Joachim Low, que es otro de los nombres que encajarían en el Real Madrid, no podría hacerse cargo del Madrid hasta el 30 de junio. Y el Madrid necesita soluciones ya. No obstante, el lunes se hará efectivo el relevo en el banquillo.