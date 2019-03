Mourinho: "No tendría problema en volver al Real Madrid"

El técnico vuelve a dejarse querer por el conjunto blanco una vez más, dejando claro que guarda "recuerdo fantástico" del equipo

José Mourinho, embajador de DAZN, ha hablado ante los micrófonos de Cuatro, canal de Mediaset, dejando claro que no tendría ningún problema en volver a entrenar al Real Madrid.

Solari: "¿Mourinho? Este club siempre tuvo más candidatos que Julia Roberts"

Después de los malos resultados de Santiago Solari, el nombre del técnico portugués ha sonado con fuerza para relevar al argentino el próximo verano en el banquillo blanco.

Mourinho empezó diciendo a la pregunta de regresar al club blanco: "Qué quieres que te diga... Rumores son rumores". Pero enseguida, ante la insistencia del periodista de 'Deportes Cuatro', el técnico portugués afirmó:

"No tendría problema de regresar al Madrid, Oporto, Chelsea, Inter... a cualquier equipo en el que he entrenado. Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí, pero he de decir que el único equipo que me pidió volver después de haber estado en una etapa anterior fue el Chelsea, nadie más"

"No tendría problema en volver al Real Madrid. Guardo un recuerdo fantástico. Fue una experiencia única. Hemos hecho cosas fantásticas aunque yo también cometí errores", ha señalado.

Así las cosas, Mourinho se dejar querer y parece no desagradarle que le hablen sobre la posibilidad de volver al banquillo del Real Madrid.