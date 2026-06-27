«No voy a desaparecer en el aire»... Neuer estalla de rabia tras ser acusado de cometer un error

Manuel Neuer, portero de Alemania, rechazó culparse por la derrota 2-1 ante Ecuador en el Mundial 2026, tras las críticas por el segundo gol que encajó.

Las críticas surgieron tras el gol de Gonzalo Plata, quien aprovechó su mal posicionamiento. Neuer se defendió, según «Marca»: «No tengo culpa; fue un rebote normal tras un cabezazo y solo intentaba atrapar el balón».

Neuer rechazó las críticas: «Cualquier portero que haya jugado al fútbol sabe que hay que colocarse así para esperar el balón e intentar atraparlo como lo hice yo. La imagen parece mala porque estaba quieto en el mismo sitio, pero no fue un error mío».

¿Cómo debía colocarme? ¿Debía tirarme al suelo aunque el balón venía directo a mí? Tenía que moverme hacia él para atraparlo, y si el rival logró tocarlo para que pasara a mi lado, eso fue lo que pasó; quedarme quieto era imposible, ¡no puedo desaparecer!».

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, coincidió con él y lo exculpó del error: «El rival se abalanzó por detrás y estiró la pierna hacia el balón; en situaciones así es muy difícil que cualquier portero intervenga. Es frustrante que Manu (Neuer) aún no haya tenido su momento decisivo en este torneo».

Alemania lideró su grupo con 6 puntos y avanzó a dieciseisavos; en la siguiente ronda se medirá a Paraguay.