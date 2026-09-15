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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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No es Yamal ni Mbappé: Lothar Matthäus elige a su candidato para el Balón de Oro

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"Kylian y Lamine son de los mejores futbolistas del mundo"

Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, afirmó que Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, no merecen ganar el Balón de Oro 2026.

Matthäus señaló, en declaraciones al canal "Sky Sport", que Lamine Yamal y Kylian Mbappé están entre los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, aunque el legendario exjugador alemán considera que ninguno de los dos es el candidato con más opciones de ganar este prestigioso galardón.

El campeón del mundo con Alemania reconoció el enorme talento del joven extremo del Barcelona, al que describió como un jugador "excepcional".

 No obstante, añadió que la temporada pasada no fue la verdadera temporada de Lamine Yamal.

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Según Matthäus, el internacional español fue "uno más" en el exitoso recorrido de España en el Mundial, y no alcanzó de forma constante el nivel que muestra al inicio de esta temporada.

Aun así, el alemán cree que el delantero del Barcelona tiene una fuerte opción de ganar el premio. Considera que los títulos tienen un gran peso en la votación, y que Lamine supera a Mbappé en ese aspecto.

 Matthäus señaló que el delantero francés no ganó ningún título con el Real Madrid ni con la selección francesa durante el periodo que abarca el Balón de Oro.

Pero cuando se le preguntó a Matthäus por su jugador favorito, mencionó a Harry Kane, estrella del Bayern Munich: "El delantero inglés ha logrado estadísticas asombrosas, ya que ganó la Bota de Oro, marcó en el Mundial y anotó goles decisivos en la Liga de Campeones".

 Además, Matthäus añadió que ganó títulos con el Bayern Munich, y que llegó a las semifinales tanto de la Liga de Campeones como del Mundial.

Así, la leyenda alemana coloca a Lamine Yamal en una posición destacada dentro de la carrera por el Balón de Oro, incluso por delante de Mbappé, pero subraya que el rendimiento colectivo e individual de Harry Kane durante la temporada lo convierte, a día de hoy, en el principal candidato al premio.

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