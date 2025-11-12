Nicaragua vs. Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nicaragua recibe a Honduras este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Nacional, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Nicaragua vs. Honduras de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Pinoleros llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Costa Rica en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa es último en el Grupo C con solo un punto, obligado a ganar para quizá mantener opciones de aspirar al repechaje.

Por su parte, los Catrachos vencieron por 3-0 a Haití en su más reciente partido en la eliminatoria, con anotaciones de Choco Lozano, Romell Quioto y Rigoberto Rivas. El cuadro a cargo de Reinaldo Rueda es líder en la tabla con ocho unidades, cerca de confirmar su boleto al Mundial.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nicaragua vs Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Universo, Peacock, TeleXitos, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Nicaragua vs Honduras

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Dr. Franklin Essed.

México: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (tiempo del este)

21:00 horas (tiempo del este) España:03:00 horas (viernes 14)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Nicaragua

Los Pinoleros se encuentran al borde de la eliminación, lo que significaría volver a quedarse sin la posibilidad de jugar la primera Copa del Mundo de su historia.

Noticias de la Selección de Honduras

Los Catrachos esperan regresar a un Mundial por primera vez desde 2014.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles