World Cup Qualification CONCACAF
team-logoNicaragua
team-logoHonduras
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Nicaragua vs. Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 entre Nicaragua y Honduras, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Nicaragua recibe a Honduras este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Nacional, por la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Nicaragua vs. Honduras de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Pinoleros llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Costa Rica en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa es último en el Grupo C con solo un punto, obligado a ganar para quizá mantener opciones de aspirar al repechaje.

Por su parte, los Catrachos vencieron por 3-0 a Haití en su más reciente partido en la eliminatoria, con anotaciones de Choco Lozano, Romell Quioto y Rigoberto Rivas. El cuadro a cargo de Reinaldo Rueda es líder en la tabla con ocho unidades, cerca de confirmar su boleto al Mundial.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nicaragua vs Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaCONCACAF YouTube
SudaméricaCONCACAF YouTube
MéxicoAzteca Deportes Network (por confirmar)
Estados UnidosUniverso, Peacock, TeleXitos, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, TeleXitos, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Nicaragua vs Honduras

crest
World Cup Qualification CONCACAF - Copa del Mundo - Clasificación CONCACAF - Grupo 3

El partido se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Dr. Franklin Essed.

  • México:20:00 horas
  • Argentina:23:00 horas
  • Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)
  • España:03:00 horas (viernes 14)

Noticias del equipo y escuadras

Nicaragua contra Honduras alineaciones

NicaraguaHome team crest

3-4-1-2

Formación

4-1-4-1

Home team crestHON
12
A. Lopez
22
A. Velasquez
5
J. Cano
4
H. Nino
9
J. Moreno
2
J. Quijano
16
J. Arteaga
14
J. Coronel
13
A. Arauz
18
B. Hernandez
11
J. Barrera
1
E. Menjivar
8
J. Rosales
4
L. Vega
15
G. Montes
14
Andy Nájar
10
A. Vega
12
R. Quioto
20
D. Flores
5
K. Arriaga
17
L. Palma
9
J. Benguche

4-1-4-1

HONAway team crest

NIC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Figueroa

HON
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Rueda

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Nicaragua

Los Pinoleros se encuentran al borde de la eliminación, lo que significaría volver a quedarse sin la posibilidad de jugar la primera Copa del Mundo de su historia.

Noticias de la Selección de Honduras

Los Catrachos esperan regresar a un Mundial por primera vez desde 2014.

Cómo llegan al partido

NIC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/13
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

HON
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/1
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NIC

Últimos partidos

HON

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

2

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

