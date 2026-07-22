El brasileño Neymar da Silva volvió a generar polémica tras su regreso de la participación con la Canarinha en el Mundial 2026.

La selección de Brasil abandonó el Mundial 2026 de forma prematura, concretamente en los octavos de final, tras la derrota ante Noruega (2-1).

Pocos días después de su temprana eliminación, Neymar sorprendió a todos con su aparición en Las Vegas para participar en un torneo de póker.

La presencia del capitán de la selección brasileña en este evento provocó numerosas reacciones en las redes sociales, donde algunos vieron en ello una flagrante contradicción con la decepción tras la eliminación de Brasil del torneo.

El asunto se repitió de nuevo, pero esta vez aprovechó que no viajó a Venezuela con su club, el Santos, para enfrentarse al equipo de la Universidad Central en la primera jornada de la fase de clasificación de la Copa Sudamericana, después de que el cuerpo técnico le diera descanso, y asistió en compañía de sus amigos a la cuarta etapa del torneo brasileño de póker, según la cadena brasileña "Globo".

Por su parte, la cadena brasileña "ESPN" señaló que, en 2025, Neymar ganó 53.500 reales brasileños durante su participación en el torneo de póker. Esta etapa se prolonga hasta el 30 de julio, y se espera que Neymar vuelva a participar en los próximos días.