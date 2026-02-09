Napoli vs. Como 1907, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La temporada de Nápoles y Como 1907 pasa por los cuartos de final de la Coppa Italia, un duelo que pone en juego la semifinal contra el Inter.

Los Azzurri tienen en el punto de mira un trofeo que falta desde hace 12 años, desde la temporada 2013/14, cuando en el banquillo estaba Benítez y en ataque estaba el tridente Callejón-Higuaín-Insigne.

Del otro lado, en cambio, continúa el cuento de hadas de los lariani: el proyecto joven liderado por Fàbregas apunta a la clasificación para las próximas competiciones europeas que, como hizo el Bolonia la temporada pasada, podría pasar precisamente por la victoria de la Coppa Italia.

Cómo ver Napoli vs Como 1907, Copa Italia 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se debería poder seguir en FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Hora de inicio del partido Napoli vs Como 1907

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

El Napoli todavía tiene que lidiar con las numerosas lesiones, presentándose al partido prácticamente con elecciones obligadas. Por el otro lado, el Como 1907 llega descansado, al no haber jugado el fin de semana, y recuperará el partido contra el Milan el próximo 18 de febrero: Fabregas podrá, por tanto, alinear su mejor formación.

PROBABLES ALINEACIONES NAPOLI-COMO 1907

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. Entr. Conte.

COMO 1907 (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entr. Fabregas.

Forma

Tras las derrotas contra Juventus y Chelsea, el Nápoles ha levantado la cabeza con dos victorias consecutivas ante Fiorentina y Genoa y ahora apunta a alcanzar la doble semifinal contra el Inter, programada entre marzo y abril.

El Como 1907, en cambio, después de las importantes victorias contra Lazio y Torino en la liga y contra la Fiorentina en los octavos de final de la Coppa Italia, se frenó en casa contra el Atalanta, a pesar de la superioridad numérica durante más de 80 minutos: de hecho, Nico Paz falló un penalti en el 98’.

Los precedentes entre Napoli y Como 1907