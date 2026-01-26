Napoli vs Chelsea, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Napoli se juega todo en la última jornada de la Champions League, cuando se enfrente en la cancha del Diego Armando Maradona al Chelsea en la octava fecha de la fase de liga.

Los azzurri deben absolutamente ganar para evitar una clamorosa eliminación en la primera ronda y conquistar un lugar en los playoffs.

Pero los Blues quieren los tres puntos para permanecer entre los ocho primeros y lograr la clasificación directa a los octavos de final.

Cómo ver Napoli vs Chelsea, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6 y M+ Liga de Campeones 10, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO Max.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Vix Premium y Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Napoli vs Chelsea: hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Diego Armando Maradona

El partido Napoli vs Chelsea se juega el miércoles 28 de enero a las 21:00, tiempo de España, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles simultáneamente con todos los demás partidos de la última jornada de la Champions League.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Alineaciones probables Napoli-Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. Entrenador: Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Entrenador: Rosenior.

Forma

Momento delicado para el Napoli, enfrentando la continua emergencia de lesiones. Los azzurri han ganado solo uno de los últimos seis partidos jugados y vienen de una contundente derrota por 3-0 contra la Juventus.

El Chelsea, tras el cambio en el banquillo de Maresca a Rosenior, ha retomado el camino ganando los últimos tres partidos oficiales incluyendo el contra el Pafos en la Champions League aunque solo por 1-0.

Partidos entre los dos equipos

NAP Últimos partidos CHE 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Chelsea 4 - 1 SSC Nápoles

SSC Nápoles 3 - 1 Chelsea 3 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Solo hay dos precedentes entre Napoli y Chelsea que se remontan a la Champions League 2011/12, cuando los dos equipos se enfrentaron en los octavos de final. Los Blues perdieron 3-1 en Napoli pero lograron clasificarse en tiempo extra ganando el partido de vuelta por 4-1.

