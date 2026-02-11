Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoRoma
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Napoli vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Napoli y AS Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

No solo Inter-Juve.

La vigesimoquinta jornada de la Serie A ofrece otro gran partido: Napoli-Roma, un auténtico punto de inflexión que podrá decir mucho sobre la carrera por un puesto en la próxima Champions League.

Los azzurri llegan a la cita con un estado de ánimo de montaña rusa, fruto del blitz in extremis logrado en Marassi en liga contra el Genoa el pasado sábado, al que, sin embargo, se ha sumado la eliminación de la Coppa Italia —en los penaltis— a manos del Como.

Los giallorossi, en cambio, llegan reconfortados por la victoria en el monday night ante el Cagliari, que ha aliviado los dolores causados por la derrota en Udine y ha permitido a la Loba volver a engancharse al cuarto puesto.

Alineaciones, canal de TV y cobertura en streaming de Napoli-Roma están entre la información de presentación del duelo.

Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Roma crest
Roma
ROM

Cómo ver Napoli vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Napoli-AS Roma: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

SSC Nápoles contra Roma alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Conte

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Gasperini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Napoli

Conte espera recuperar a McTominay en el centro del campo, donde seguirá faltando Anguissa. Politano, que volvió entrando con el partido en marcha ante el Como, se postula para ser titular. Juan Jesus está sancionado: el central será uno entre Buongiorno y Olivera.

Noticias de la Roma

Enigma Dybala en la Roma: la Joya acelera los plazos y apunta a, como mínimo, entrar en la convocatoria para el duelo con el Napoli. Konè y Robinio Vaz están en vías de recuperación: deberían estar disponibles.

Posibles alineaciones Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Entr. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Entr. Gasperini.

Forma

NAP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ROM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre los dos equipos

NAP

Últimos partidos

ROM

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En los 179 enfrentamientos entre el Napoli y la Roma, el balance sonríe a los giallorossi (66 victorias frente a 55), mientras que los empates son 58.

Clasificación

Anuncios
0