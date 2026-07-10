José Mourinho ha iniciado con seriedad y entusiasmo su regreso al Real Madrid. Ya publicó su primera foto con la camiseta del equipo y, en redes, escribió: «¡Manos a la obra!».

Llega con energía y pasión, motivado por regresar a un lugar que ya fue su hogar, pues entre 2010 y 2013 dirigió al equipo y conquistó Liga y Copa del Rey.

En una entrevista con el canal del club, recogida por «Marca», afirmó: «Llevamos mucho tiempo trabajando con la directiva; hoy solo es el inicio visible». Ahora podemos trabajar a distancia gracias a la tecnología, y hoy solo he tenido que llegar y tomar el control de lo logrado y de lo que falta».

El técnico luso mostró su alegría por el regreso y lo describió como una misión especial: «Las palabras no bastan, porque esto es como una misión. No se trata de preocuparme por mí mismo ni de si voy a ganar mucho o poco. Estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores: jugadores y cuerpo técnico, para crear una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición, y algo que conozco bien: la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. Me encanta este concepto. No se trata de trabajar en el Real Madrid, sino de trabajar para el Real Madrid. Y con este espíritu de misión estoy aquí».

Nada más llegar a Madrid esta mañana, se trasladó al centro de entrenamiento de Valdebebas, donde aprovechará el fin de semana para ultimar detalles antes del inicio de la pretemporada el lunes 13 de julio. Hoy se reunirán los jugadores disponibles para los reconocimientos médicos y conocer al nuevo cuerpo técnico.

Los preparativos arrancarán con una plantilla incompleta por la ausencia de los jugadores que disputan el Mundial, circunstancia que el técnico valora así: Debemos ver las próximas dos semanas con actitud positiva, aunque me hubiera gustado tener a todos los jugadores. Lo positivo es conocer a los jóvenes y darles la oportunidad de conocerme. Durante la pretemporada muchos de estos jóvenes del Castilla estarán aquí y a mí también me gusta participar y ayudar en el desarrollo de esta cantera. Estamos aquí y algunos de los campeones del Mundial se incorporarán más adelante. Con mucha confianza y con el profundo sentimiento de que amo este club: ¡Hala Madrid y nada más!».

El lunes solo tendrá a ocho jugadores del primer equipo: Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huisen y Camavinga. Gonzalo y Mastantono. Militão, Mendy y Rodrygo aún se recuperan de sus lesiones.

Aunque el técnico ya dirige los entrenamientos, el club aplazó su presentación oficial hasta después del Mundial, y de momento se limita a su lema: «¡Manos a la obra!».