Tras una ceremonia privada, restringida únicamente a la familia Messi en el cementerio El Prado de la ciudad de Pérez, cerca de Rosario, el jugador del Inter Miami decidió posponer su regreso a Estados Unidos para pasar unas horas más con su familia después de dar el último adiós a su padre, Jorge.

El capitán de la selección argentina llegó a su país la noche del sábado y pasó toda la noche en el cementerio privado donde descansa su padre, y no lo abandonó hasta la tarde del domingo.

Horas después, se dirigió a su casa, situada en un complejo residencial cerrado de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe.

Según el sitio argentino Infobae: "La escena tuvo una característica poco habitual para una figura pública de su envergadura: apenas se filtró información sobre su llegada o sobre las exequias. El avión privado despegó al mediodía del sábado 8 desde Fort Lauderdale y aterrizó en el aeropuerto Islas Malvinas de Fisherton, y desde allí Messi, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, se dirigió directamente al cementerio de Pérez, donde se reunió con sus hermanos y el resto de sus allegados".

La ceremonia de despedida se celebró a puertas cerradas, con la presencia de unos pocos espectadores y algunos objetos conmemorativos que los niños dejaron como muestra de cariño.

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También se vieron las coronas de flores enviadas por la Asociación del Fútbol Argentino y por el cuerpo técnico de la selección argentina.

Cuando el todoterreno negro que trasladaba a la familia Messi entró al cementerio, uno de los presentes gritó: "¡Mantente fuerte, Leo!". La frase también apareció en una pancarta colgada en las puertas laterales del cementerio. El frío de la noche de invierno en Rosario contribuyó a despejar el lugar y a reforzar el ambiente de silencio. El resultado fue una despedida serena, sin grandes muestras ceremoniales, en una ciudad que dio sus condolencias sin entrometerse y que respetó por completo la privacidad que la familia consideró necesaria.

La mañana del domingo, pasadas las ocho, el movimiento regresó a El Prado. Se especuló con su regreso a Estados Unidos antes del mediodía, pero el avión despegó vacío, y la comitiva no apareció hasta pasadas las tres de la tarde en el complejo residencial cerrado de Kentucky, donde la familia reside en Rosario desde hace años.

En esa zona, el único cambio notable fue la presencia de una docena de periodistas apostados a la entrada del club de campo.

Los vecinos, pese a conocer la ubicación de la casa de la familia, evitaron acercarse a pedir fotografías o interrumpir la privacidad de ese momento.

Jorge Messi padecía una enfermedad desde hacía varios meses, de la que solo tenían conocimiento sus allegados, aunque no se dio a conocer ampliamente. Mantuvo esta discreción incluso durante el Mundial, cuando Lionel jugó mientras su padre canceló su viaje a último momento debido a su estado de salud, y la mayoría de los integrantes de la familia se quedaron para apoyarlo.

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