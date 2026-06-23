Míralo GRATIS: Colombia vs RD Congo Copa Mundial de la FIFA 2026 Guía $0

Si te encuentras en México, estás de suerte. Al ser uno de los países coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el acceso a los partidos clave de la fase de grupos es sumamente sencillo sin tener que gastar un solo peso.

El vibrante encuentro del Grupo K entre la selección de Colombia y la República Democrática del Congo se transmitirá completamente en vivo este martes 23 de junio de 2026 a las 22:00 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX).

Aquí tienes las mejores opciones 100% gratuitas para sintonizar el partido:

Televisión Abierta

No necesitas ninguna suscripción de cable ni plataformas de pago. Solo requieres una antena digital estándar conectada a tu televisor para captar la señal aérea de las dos cadenas más grandes del país de forma gratuita a nivel nacional:

TV Azteca (Azteca 7): Fiel a su tradición mundialista, el canal del Ajusco transmitirá este encuentro de forma libre con la narración y el estilo característico de Christian Martinoli, Luis García y el resto de su equipo.

Televisa (Canal 5): La señal principal de TelevisaUnivision también llevará las acciones del partido completamente en vivo y sin costo para todo el territorio mexicano.

Streaming y Opciones Digitales

Si prefieres ver el juego desde tu celular, tablet o computadora por comodidad:

Apps de Azteca Deportes y TUDN: Ambas televisoras suelen liberar la señal en streaming de los partidos que transmiten en televisión abierta. Puedes descargar sus aplicaciones móviles oficiales o ingresar a sus sitios web para seguir la transmisión en vivo de manera legal y gratuita si te encuentras dentro del territorio nacional.

Señal Abierta en ViX: Aunque la cobertura de los 104 partidos del torneo completo requiere el "Pase Mundial" bajo la suscripción de ViX Premium, aquellos juegos que van por señal abierta (como este Colombia vs. RD Congo) también se pueden sintonizar sin costo directo en la versión estándar de la plataforma.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo GRATIS en Estados Unidos?

Si estás buscando la manera de seguir el emocionante partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y la República Democrática del Congo desde EE. UU. sin gastar un solo dólar, tienes excelentes opciones al alcance de tu mano.

Este choque crucial del Grupo K se disputará hoy, martes 23 de junio de 2026, a las 10:00 PM (Hora del Este) / 7:00 PM (Hora del Pacífico) desde el Estadio Guadalajara. La selección colombiana llega con los ánimos a tope tras vencer a Uzbekistán 3-1 en su debut, mientras que la RD del Congo busca dar otra sorpresa monumental luego de sacarle un histórico empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Aquí tienes las alternativas legales para sintonizar el juego totalmente gratis, tanto en inglés como en español:

Opciones de Streaming en Vivo (Pruebas Gratuitas)

Si ya le dijiste adiós al cable tradicional y prefieres ver las acciones en tu teléfono, tablet o Smart TV, tu mejor jugada es aprovechar una prueba gratuita de una plataforma de streaming de televisión en vivo.

Tanto el canal de cable que transmite en inglés como la cadena que transmite en español están incluidos en estos servicios:

Plataforma Duración de la prueba Canales incluidos Fubo 5 días FS1 y Telemundo DirecTV Stream 5 días FS1 y Telemundo

Antena de TV Digital (100% Gratis en Español)

Debido a que los derechos de transmisión en inglés para este partido en particular corresponden a FS1 (que es una señal de cable premium), una antena de televisión estándar no podrá captarla.

Sin embargo, la transmisión oficial en español corre por cuenta de Telemundo, que emite a través de canales de señal abierta local. Esto significa que puedes disfrutar del partido gratis por televisión tradicional simplemente conectando una antena digital digital HD a tu televisor.