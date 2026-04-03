Mike Verweij tiene una gran noticia: «Me he informado un poco en el Ajax y...»

Según la información de Mike Verweij, el entrenador del Girona, Míchel, aún no es una opción tan concreta para el Ajax. El periodista especializado en fichajes Matteo Moretto afirmaba el jueves que el equipo de Ámsterdam estaba «en negociaciones» con el español.

Así lo cuenta el observador del club de De Telegraaf en un episodio de la serie de podcasts Kick-Off. «Me he informado un poco dentro del Ajax...», comienza Verweij. Jordi Cruijff parece tener una estrategia clara.

«Mira: Jordi Cruijff tiene dos o tres entrenadores holandeses que considera lo suficientemente buenos para el Ajax. Son Arne Slot, Peter Bosz y Erik ten Hag. En este momento, los tres son inalcanzables. Por eso está mirando más allá de las fronteras».

Es de suponer que Cruijff recurrirá a su amplia red de contactos en España. «Que acabe en España es lógico. Pero hay gente que me asegura que aún no se ha hablado con ningún entrenador», señala Verweij.

«Por cierto, Jordi Cruijff tampoco tiene por qué hacerlo», continúa el periodista del periódico matutino con sede en Ámsterdam. «Los conoce a todos personalmente, sabe de lo que son capaces».

«Pero que Míchel sea uno de los principales candidatos, entre otros dos, tres o cuatro entrenadores españoles, eso está claro», confirma Verweij. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias de negociaciones.