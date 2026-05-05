Micky van de Ven recibe el mayor elogio como capitán del Tottenham Hotspur

Troy Deeney elogió la actuación de Micky van de Ven, clave en la victoria del Tottenham Hotspur sobre el Aston Villa (1-2). El exdelantero de Watford lo incluyó en el Equipo de la Semana de la BBC.

Van de Ven porta el brazalete de capitán del Tottenham desde la lesión de Cristian Romero, y Deeney cree que ese liderazgo le da confianza.

«En un partido que el Tottenham tenía que ganar, dio un paso al frente», elogia Deeney. «Fue un auténtico líder con su velocidad y algunas entradas decisivas. Y eso no es algo que haya podido decir de él muy a menudo».

Hace semanas, tras perder 1-0 con el Sunderland, su rendimiento preocupaba; ahora, con dos triunfos consecutivos, el equipo está fuera del descenso.

La reacción de los londinenses beneficia también a Ronald Koeman, que casi tiene garantizada la presencia de Van de Ven en la lista definitiva para el Mundial.

Le quedan tres partidos con el Tottenham: contra Leeds (11 de mayo), Chelsea (19 de mayo) y Everton (24 de mayo).