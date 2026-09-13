Míchel prefiere a Dolberg antes que a Leonardo en el Ajax: «No tiene nada que ver con eso»

Kasper Dolberg no está por encima de Marcos Leonardo en el orden de preferencias del Ajax. Así lo subraya el entrenador Míchel tras la contundente victoria por 1-5 del Ajax en su visita al Fortuna Sittard. Dolberg entró por Tolu Arokodare y redondeó su entrada con un gol.

Dolberg firmó el 1-4 en el minuto 79. Al técnico español del Ajax le preguntaron después del duelo en Limburgo si, por el momento, Dolberg tiene preferencia sobre Leonardo, fichaje del pasado verano.

"No tiene absolutamente nada que ver con la jerarquía. En absoluto. Somos un solo equipo y todo el mundo es importante. Creímos que este partido se ajustaba mejor a las cualidades de Dolberg. No hay más. También tengo muchísima confianza en Leo", declaró el entrenador del Ajax en la rueda de prensa posterior.

Míchel también elogió a Sofyan Amrabat. El centrocampista, fichado recientemente, entró la semana pasada contra el PSV y completó nada menos que los 90 minutos en el encuentro ante el Fortuna.

"Es muy especial que un jugador pueda hacer algo así. Sofyan tiene una mentalidad fantástica para aguantar este tipo de partidos y además cuenta con muchísima experiencia. En los últimos diez o quince minutos estaba claramente más cansado. Pero en ese momento el partido ya estaba decidido y todo se volvió mucho más sencillo", añadió el técnico vencedor.

Míchel está muy satisfecho con la amplia victoria de su equipo en suelo limburgués. "Hemos generado muchas ocasiones contra un equipo con una buena mentalidad. Y que hasta ahora no había perdido en la liga."

"Estoy contento con el resultado, también especialmente después de la derrota contra el PSV. Es importante que hayamos ganado el siguiente partido. Ahora nos centramos en los dos encuentros que jugamos en casa", señaló el entrenador, en referencia a los duelos con Willem II y Excelsior.