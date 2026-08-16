Míchel apuesta por Youri Baas y señala al sustituto de Godts

Míchel ha dado a conocer la alineación del Ajax para el duelo en casa ante el sc Heerenveen. El técnico español opta por comenzar con Julian Brandt en el banquillo. Daley Blind no está presente este domingo por la tarde por razones poco claras.

Para el internacional alemán, eso significa su debut como titular en el Johan Cruijff ArenA. Lo mismo ocurre con el fichaje millonario Caio Henrique, que con toda probabilidad arrancará como lateral izquierdo. Baas sustituye a Blind, igual que la semana pasada ante el PEC Zwolle (victoria por 0-2).

En el centro del campo no hay sitio para Brandt ni Jorthy Mokio. Míchel se decanta por Youri Regeer, Davy Klaassen y Oscar Gloukh.

En ataque, el Ajax tendrá que arreglárselas desde esta semana sin Mika Godts. El delantero belga completó el sábado su traspaso al Paris Saint-Germain.

La producción goleadora del conjunto de Ámsterdam deberá pasar, por tanto, por Steven Berghuis, Kasper Dolberg y Abdellah Ouazane.

El partido entre Ajax y sc Heerenveen comienza a las 16:45 en el Johan Cruijff ArenA.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Ouazane.