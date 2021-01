¿México o Uruguay? Diego Abreu: “Si me llego a equivocar, no quiero culpar a nadie más”

El futbolista capitalino, de padres uruguayos, se sincera en exclusiva sobre qué piensa de cada una de las selecciones.

Diego Abreu , hijo del histórico Sebastián Abreu , acepta que será sólo su responsabilidad las consecuencias que pueda tener la elección de representar de forma absoluta a México o Uruguay .

Aunque hoy en día se ha decantado por aceptar las convocatorias en selecciones menores del Tri, aún no le cierra la puerta a la Celeste. No quiere sentimientos de arrepentimiento debido a terceros, pues quiere priorizar su futuro.

“En mi caso son dos selecciones potencias, las cuáles se me va a ser complicado elegir o tomar una decisión la cual sea mejor para mí hablando a futuro”, confesó en entrevista con Goal .

En su momento, Abreu llegó a ser contactado por elencos de la Liga MX para integrarse como refuerzo, clubes a los que no puede llegar hasta cumplir los 18 años por una reglamentación de FIFA.

“Tanto sea Chivas, Necaxa como sea Defensor o sea la Selección mexicana o uruguaya y no va a ser por las cosas que me digan de afuera, porque si el día de mañana me llego a equivocar con la decisión que tomé, no quiero culpar a nadie más , sino decirme a mí mismo, ‘Diego, la erraste ’; sino estar contento o orgulloso de que elegí la mejor opción”, agregó.

Abreu Firenze destaca la doble nacionalidad en los juveniles, como ha pasado con Benjamín Galdames , que ha optado por representar a México sobre Chile , y Teun Wilke , quien ha puesto al Tri por encima de los Países Bajos .

“Siento que si uno nació en México o tiene padres mexicanos es porque por un lado se siente mexicano. Yo nací acá (en Ciudad de México) y de chiquito me fui a vivir a Uruguay, pero me sigo sintiendo mexicano, es algo que llevo dentro. Después futbolísticamente, como dirían otros, soy un mexicano con garra charrúa y se verá dentro de la cancha. Que sean bienvenidos y que den lo mejor”, mencionó.

De hecho, la decisión de Galdames lo tomó por sorpresa e, incluso, inspiró para que tenga la misma asertividad que el volante de la Unión Española . "Me impactó, está en una misma situación que yo. Habrá pensado en lo que es mejor para su futuro. Me pareció muy valiente de su parte. Acá estamos esperando el día que me toque elegir", exclamó.

El juvenil destacó el nivel que se tiene en el Máximo Circuito a comparación del balompié charrúa, una situación que ha debatido constantemente con su padre: “Me llama mucho la atención por el hecho de que son muy profesionales, detalles en los cuales en Uruguay no los tenemos por falta de dinero u otros temas. Siento que están un paso más adelantados o más cerca de Europa que tirando al nivel sudamericano, hablado de infraestructura.

"Futbolísticamente siento que es una liga que está muy infravalorada, tiene muy lindos juegos. Salen muy lindos jugadores, aunque como dijo (José Juan) Macías, por el hecho de estar en su país, con su familia y el buen pago, no se quieren mover de aquí, pero es muy lindo”.

“En Uruguay es más aguerrido, se está buscando igualar, salir jugando. A veces te llevan a canchas malas y te tienes que acoplar a otra idea de juego. En México no juegan a los pelotazos", señaló.

Por último, destacó que el delantero azteca con el que más se identifica es Raúl Jiménez . ¿El uruguayo? Obviamente su papá. "De RJ9 siento que tengo cosas parecidas como salir a pivotear y definición rápida dentro del área. De mi padre, tenemos estilos parecidos porque me aconseja todo el tiempo para guiarme por el buen camino. Su carrera fue estupenda y quiero seguir sus pasos", detalló.