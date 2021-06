En México, ¿qué canal pasa Holanda vs República Checa, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Holanda buscará hacer valer su etiqueta de favorito y acceder a los cuartos de final del torneo de la UEFA.

La Eurocopa 2021 tendrá su segundo día de actividades de los Octavos de Final, donde continuarán definiéndose los cruces de cuartos de final. Holanda y República Checa disputarán uno de los encuentros más interesantes de esta etapa, que seguirá marcando el camino en busca del título para ambas selecciones.

La Naranja Mecánica aspira a hacer valer su condición de favorito en el encuentro tras haber terminado primero del Grupo C con nueve puntos mientras que el representativo checo fue tercero del Grupo D con cuatro puntos. Por ende, la expectativa está en que pueda ser un encuentro con espectáculo.

Contenidos:

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Afortunadamente para los fanáticos, con este compromiso no ocurrirá lo mismo.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL HOLANDA VS REPÚBLICA CHECA EN MÉXICO

El cotejo entre Holanda y República Checa está programado para el domingo 27 de junio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL HOLANDA VS REPÚBLICA CHECA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky, TUDN y Canal 5

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión abierta, además de televisión de cable y de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503 Sky 535 / 1535 (HD) - - - -

¿CÓMO VER HOLANDA VS REPÚBLICA CHECA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Holanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

República Checa: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick