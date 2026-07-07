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Messi tras la remontada contra Egipto: «Argentina nunca se rinde»

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Leo admite que sufrieron ante los Faraones.

Lionel Messi, capitán de Argentina, admitió que su equipo sufrió antes de vencer 3-2 a Egipto este martes y celebró el pase a cuartos del Mundial 2026.

Egipto ganaba 2-0 hasta el minuto 79, cuando Argentina marcó tres goles y dio la vuelta al partido.

Messi dio la asistencia del primer gol y marcó el segundo en un partido marcado por polémicas arbitrales y las protestas egipcias por la validación del tercer tanto argentino y la anulación de un gol de los Faraones al inicio del segundo tiempo.

Messi declaró en la zona mixta: «Estoy contento con nuestra clasificación, sobre todo por la forma en que lo hemos conseguido. La situación era muy difícil cuando el marcador estaba 0-2, y fue muy emocionante darle la vuelta al partido».

Y añadió, según informó la cadena francesa «Foot Mercato»: «Hemos sufrido mucho, pero es el Mundial y la competencia es muy dura. La victoria ha sido un alivio para todos, teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido».

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La estrella del Inter de Miami añadió: «No es fácil remontar un 0-2, pero este equipo nunca se rinde».

Y añadió: «Tuvimos la suerte de que Koti (Romero) marcara pronto (en el 79), lo que nos dio algo más de tiempo».

Y cerró: «Lo que logró el equipo hoy es increíble. Estoy muy feliz de que la afición celebre esta clasificación y lo que estamos haciendo».

En cuartos de final, Argentina se medirá al ganador del duelo entre Colombia y Suiza, último partido de octavos.


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