Messi iguala el récord de Klose frente a Egipto

Lionel Messi, capitán de Argentina, ya tiene la mayoría de los récords del Mundial y quiere más.

Esta tarde, en Atlanta, liderará el once argentino ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Será su partido 14 en eliminatorias, igualando el récord del alemán Miroslav Klose, según «Squawka».

En esta edición ya superó a Klose como máximo goleador de la historia del torneo.

Ya suma 20 goles (7 en esta edición), por los 16 de Klose.

Además, es el futbolista con más partidos en la historia de la competición, con 31 encuentros.