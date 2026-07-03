Messi hace historia ante Cabo Verde

Lionel Messi batió el récord de participaciones en fases finales del Mundial al jugar su partido 30 contra Cabo Verde en dieciseisavos, superando a todas las leyendas del torneo.

«La Pulga» fue titular y añadió un hito más a su palmarés, tras compartir el récord anterior con otros jugadores.

Messi supera por cuatro encuentros al portugués Cristiano Ronaldo (26) y por doce al francés Kylian Mbappé (18).

Además, es el máximo goleador del torneo con 19 tantos y el segundo con más asistencias, con 8, cifras que lo consagran como una leyenda del Mundial.

A pesar de la dificultad para superarla, Mbappé aparece como el candidato más firme a hacerlo en el futuro gracias a su juventud y progresión.