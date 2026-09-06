Messi e Inter Miami reciben un golpe en los últimos minutos

El Inter Miami demostró de nuevo que sus problemas no están del todo resueltos. Pese a dominar el partido, se conformó con el empate (2-2) ante el Atlanta United, uno de los peores equipos de la Conferencia Este.

El inicio del encuentro se retrasó cerca de dos horas respecto a la hora prevista, después de que las fuertes lluvias afectaran al terreno de juego y obligaran a los organizadores a aplazar el comienzo del partido.

Lee también

Pese a la defensa de su técnico: Vinicius genera polémica al ignorar a Mourinho

¿Cómo eligió el Barcelona a sus cinco capitanes? Flick revela los detalles

El Inter Miami, conocido con el apodo de "Las Garzas", dominó los primeros minutos, mientras que el Atlanta seguía siendo peligroso cada vez que sus jugadores avanzaban hacia adelante, según el diario"AS" español.

El Inter Miami se adelantó en el minuto 32, cuando Casemiro marcó con un remate de cabeza que superó al portero del Atlanta United.

El Atlanta respondió rápidamente, ya que el delantero paraguayo Miguel Almirón lanzó un potente disparo a la escuadra inferior, firmando el empate en el minuto 35.

El Inter Miami no dio un paso atrás, sino que recuperó la ventaja antes del final de la primera parte, cuando Telasco Segovia envió un centro que Luis Suárez transformó en gol, en el minuto 45+1.

El portero canadiense del Inter Miami, Dayne St. Clair, brilló al salvar su portería de varios disparos, y su parada más destacada llegó en el minuto 78. Almirón tuvo la oportunidad de lograr el empate desde el punto de penalti, pero St. Clair también la detuvo.

Otro error provocó que se señalara un segundo penalti para los visitantes, que Breel Embolo transformó con éxito, devolviendo el empate al partido en el minuto 87.

Con este resultado, el Inter Miami mantuvo el segundo puesto en la Conferencia Este de la Major League Soccer "MLS", mientras que el Atlanta United se quedó en la penúltima posición.

Según la plataforma "Sofascore", Lionel Messi ofreció una buena actuación y obtuvo una valoración de 7,3.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora".



