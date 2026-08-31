Lionel Messi, estrella del Inter Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina.

Messi escribió, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de "Instagram": "Después de todo este tiempo desde la final, y tras una larga reflexión, quiero anunciarles a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y sigue doliéndome en lo más profundo, pero sé que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, por hacerlos felices y por hacerles sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Y prosiguió: "No queda mucho, las etapas han comenzado a llegar a su fin, y esta es una de ellas que me duele muchísimo. Amo, amé y siempre amaré estar con la selección. He agotado todo lo que tenía, y ya no tengo más para dar, además de que hay un grupo de jóvenes jugadores maravillosos que merecen tener su oportunidad".

Y continuó: "Gracias por todo este amor durante 20 años. Voy a extrañar mucho escuchar sus voces desde dentro del campo, y ahora me convertiré en uno de ustedes, animando y apoyando siempre a la selección desde fuera, en los buenos y en los malos momentos, y especialmente en los momentos difíciles".





Y agregó: "Gracias a mi familia por estar siempre a mi lado, y por acompañarme en este viaje tan hermoso, a pesar de su dificultad. Gracias a cada entrenador, compañero y directivo con quien tuve la oportunidad de compartir este viaje. Me llevaré conmigo recuerdos y momentos inolvidables que viví durante todo este tiempo".

Y concluyó: "Me voy sintiéndome tranquilo y orgulloso porque, junto a mis compañeros, les regalé momentos que tanto soñamos. Fue una locura vivir todo eso con ustedes. ¡Los amo! Gracias a Dios por haberme hecho argentino. ¡Viva Argentina!".

Messi escribió una nota tras finalizar el comunicado de su retirada, diciendo: "Escribí estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Y hoy, tras lo que le sucedió a mi padre, estoy más convencido de la decisión que nunca".



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"