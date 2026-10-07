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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

¿Merece Kane el Balón de Oro? Bellingham revela su opinión

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Kane continuó registrando cifras históricas ante República Checa

Jude Bellingham y Morgan Rogers elogiaron a su compañero Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, y lo propusieron como candidato a ganar el Balón de Oro 2026, tras la victoria por 3-0 ante la República Checa en la Liga de Naciones de la UEFA, este martes.

Bellingham dijo sobre la estrella del Bayern Múnich, en declaraciones a la prensa: "Nada de lo que hace me sorprende. Es un ejemplo extraordinario y una gran persona, y es un honor para mí compartir el campo con él. Todo lo que consigue se lo merece, porque trabaja muy duro para lograrlo".

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Al ser preguntado por las opciones de Kane de llevarse el Balón de Oro, la estrella del Real Madrid, también candidata al premio, respondió: "Sí, ¿quién sabe? Es desde luego posible".

Rogers, por su parte, fue más tajante en su defensa del merecimiento de su compañero para el Balón de Oro, al afirmar: "Harry Kane debe ganar el Balón de Oro. Ha superado todo lo que la gente imaginaba que era capaz de hacer: el hat-trick, los goles en el Mundial, los goles con el Bayern. ¿Qué más puede hacer? Debe ser recompensado por ello".

Las declaraciones llegaron tras una noche histórica de Kane en el estadio de Wembley, donde marcó dos goles en la victoria (3-0) sobre la República Checa e igualó el récord de Peter Shilton como jugador con más participaciones con la selección de Inglaterra, con 125 partidos. Su primer gol, que fue su tanto internacional número 90, llegó con una asistencia del propio Rogers, antes de elevar su cuenta a 91 goles con un remate de cabeza tras un saque de esquina.

La gala del Balón de Oro se celebra el 26 de octubre en Londres, y Kane es uno de los principales aspirantes al premio, junto al francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal.


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