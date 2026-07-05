Medios saudíes: ¡Un defensa egipcio se va a «meter» a Messi en el bolsillo!

El periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz del Al-Nassr, prevé que Egipto elimine a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

El martes por la tarde Egipto se medirá a Argentina en un duelo muy esperado de octavos.

Egipto avanzó tras ganar 4-2 en penaltis a Australia (1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga), y Argentina eliminó a Cabo Verde 3-2.

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En Al-Arabiya FM afirmó: «Egipto vencerá a Argentina y espero que Messi vuelva a caer ante un equipo árabe, como ya pasó con Arabia Saudí en 2022».

Y añadió: «El gigante de la defensa egipcia, Rami Rabia, se meterá a Leo Messi en el bolsillo, tal y como ya hizo antes nuestro defensa Abdulilah Al-Omari cuando se enfrentó a la selección argentina».

El partido generará gran expectación, pues Egipto quiere seguir haciendo historia y Argentina, comandada por Messi, busca los cuartos de final.