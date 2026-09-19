El Bayern tenía mucho que celebrar en el vestuario. Después de un 7-0 así, al fin y al cabo, se acumulan los motivos. «El entrenador nos hizo dar algunos discursos en el vestuario», contó Harry Kane, cuando unos minutos después de la medianoche, como último profesional del campeón récord alemán, había abandonado el vestuario el viernes tras la goleada contra Union Berlín, con un corazón de pan de jengibre con un 100 glaseado en la parte delantera en la mano en honor a su próximo récord fabuloso. «Michael marcó su primer hat-trick para nosotros, Isi (Saibari, nota de la redacción) logró su primer gol para el FC Bayern, yo mi gol número 100, Serge Gnabry está de vuelta tras su lesión», enumeró Kane de buen humor y contó entre risas, al ser preguntado, que el discurso de Olise había sido el más corto.

Hasta ahí, ninguna sorpresa.

No se sabe cómo se sintió Luis Díaz mientras las otras estrellas ofensivas hablaban ante toda la plantilla sobre sus éxitos. Díaz abandonó el Allianz Arena sin hacer más comentarios. En cualquier caso, el contraste no podía ser mayor. Allí, todo eran motivos de júbilo y celebración; aquí, Luis Díaz, el delantero que ahora mismo parece atraer la mala suerte. La figura triste entre tantos afortunados.

¿Cuándo marcó Luis Díaz su último gol con el Bayern de Múnich?

Al menos eso sí: no parecía hundido tras otra noche aciaga con el conjunto muniqués, la quinta consecutiva. Desde su gol para el 5-1 en el arranque de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, el jugador de 29 años no ha conseguido nada reseñable en los siguientes partidos. Y peor aún: contra Schalke, Osnabrück en la Copa y Bodö/Glimt en la Champions League desperdició además algunas ocasiones muy claras. La semana pasada, tras entrar como suplente en Elversberg, se ganó el enfado de su compañero Josip Stanisic, cuando, perfectamente asistido por Michael Olise dentro del área, no chutó simplemente a portería, sino que pareció tener en la cabeza varios trucos espectaculares antes de que solo le saliera un rematecito de tacón.

¿Y ahora? Tuvo su acción más llamativa cuando culminó el que hasta entonces había sido el ataque más bonito del Bayern con un gol, aunque la diana le fue anulada por fuera de juego.

Con otro partido sin goles ni asistencias, Díaz incumplió la promesa que había hecho antes en una entrevista con Sky/RTL. «Creo que en el próximo partido llegará ese gol. También hay que mantener la calma, mentalmente, para que no te pese. Hay que trabajar en ello, mejorar. Sé que es solo la definición. Solo falta el remate, y entonces estará bien».

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¿Qué tal aprovechan sus ocasiones los compañeros de Luis Díaz en el FCB?

La próxima oportunidad de que todo vaya bien para Díaz no llegará hasta el 10 de octubre. Hasta el partido en casa del FC Augsburgo, toca fecha FIFA. Y para Luis Díaz, permiso especial. El seleccionador colombiano Néstor Lorenzo renunció, de acuerdo con su delantero, a convocarlo. Díaz debe descansar después de una temporada pasada extremadamente exigente, con 51 partidos con el Bayern, en los que logró unos extraordinarios 26 goles y 23 asistencias, además de otros 16 encuentros con la selección colombiana (7 goles, 3 asistencias).

Ya durante el Mundial, en el que Díaz había alcanzado los octavos de final con Colombia, venía sufriendo con su definición, y en las primeras semanas tras su regreso a Múnich ese problema se intensificó, hasta el punto de que ahora contra Union ya ni siquiera tuvo muchas ocasiones.

Aun así: solo en la Bundesliga, según los datos de Sofascore, ya ha fallado seis grandes ocasiones; además, en las primeras cuatro jornadas de la Bundesliga alcanzó un valor de goles esperados de 3,1. A modo de comparación: Harry Kane lleva tres goles a partir de un xG de 2,17; el absolutamente sobresaliente Michael Olise, cuatro goles a partir de un xG de 2,65. Sumando todas las competiciones, Olise ya firma ocho goles y tres asistencias. También Ismael Saibari, que entró por Díaz en el minuto 63 ante Union, suma en sus primeros cuatro partidos de Bundesliga, en solo 178 minutos, un gol y tres asistencias.

¿Puede que Luis Díaz incluso viera venir su bajón de forma?

«Muchos estarían encantados de tener un bache como el suyo», calmó el director deportivo del Bayern, Max Eberl, el viernes, y explicó: «En Sudamérica, los partidos internacionales no son imprescindibles ahora mismo y al jugador simplemente le viene bien. Ha tenido muchísimos partidos. En ese sentido, es bueno». Díaz «primero se irá unos días de vacaciones y luego volverá a incorporarse. Tendrá su programa. No hay que preocuparse de que no vaya a volver en forma», dijo Eberl.

Curiosamente, Luis Díaz parece haber contemplado al menos la posibilidad de una bajada de rendimiento al inicio de esta temporada. En la entrevista con Sky/RTL incluso reveló que le habría gustado tener un relevo para su posición. «Por supuesto, siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que pueda ayudar en mi posición: bienvenido. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien. Entonces está el compañero para ayudarte y así os vais alternando. Eso es muy importante. A mí me habría gustado. Pero bueno, no pasó. También estamos bien así».

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Luis Díaz ya recibió una vez un permiso especial en el FCB

De hecho, el Bayern tenía previsto —y así lo comunicó— afrontar la temporada con un relevo así para Díaz. Pero poco antes del cierre del mercado cedió a Arijon Ibrahimovic al FC Augsburgo, para sorpresa también del propio jugador de 20 años. «¿Desde dónde marcó hoy Isi su gol?», respondió Eberl el viernes a la pregunta de si el Bayern quizá volvería a plantearse en invierno un relevo para Díaz, ya que su posición en la banda izquierda es la única que, nominalmente, no tiene un doble ocupante.

La pregunta de Eberl era retórica, porque por supuesto Saibari había marcado desde el lado izquierdo del área. El marroquí no es, desde luego, un extremo, porque le falta velocidad. Sin embargo, es tan inteligente en el juego, tiene tan buen ojo y dispone de una técnica tan fina que, en ataque, en teoría puede jugar realmente en cualquier posición. También Serge Gnabry puede suplir a Díaz en su puesto. No obstante, en principio Díaz no tiene por qué preocuparse por su lugar en el equipo: Vincent Kompany probablemente seguirá rotando en los próximos partidos para dar a todas las estrellas tiempos de juego parecidos; además, tras el parón de selecciones llegan varias semanas inglesas seguidas.

Por cierto, no es la primera vez que Luis Díaz recibe vacaciones en mitad de la temporada. En diciembre de 2025 estaba sancionado en la Champions League por una tarjeta roja y, además, había visto su quinta amarilla en la Bundesliga, por lo que el entrenador Vincent Kompany lo envió «unos días fuera. Creo que ahora simplemente es sensato que esté unos días fuera y luego vuelva al cien por cien, mental y físicamente», había explicado entonces el técnico.

Entonces, Díaz regresó realmente lleno de energía y firmó una segunda vuelta muy buena. ¿Se repetirá la historia, solo que en un momento mucho más temprano de la temporada?