«Me llevó días poder hablar»... Vinícius se sincera tras la decepción de Brasil

Vinícius Júnior rompió su silencio tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde cayeron 2-1 ante Noruega.

Aunque ya había explicado las razones que le impidieron lanzar el penalti que falló su compañero Bruno Guimarães ante Noruega, Vinícius Júnior aún no había compartido sus sentimientos tras la eliminación.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una foto en blanco y negro en la que aparece tumbado sobre el césped y añadió un mensaje que refleja la magnitud del golpe.

En su mensaje a los seguidores de la «Seleção», Vinicius escribió: «Tras casi cuatro años, vuelvo a preguntarme qué puedo decir tras la amarga decepción del Mundial. He visto a gente de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto callar, pero necesitaba unos días para reflexionar. Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado en octavos es una sensación muy difícil de explicar».

La estrella de la samba añadió, tratando de expresar la magnitud del dolor y la responsabilidad hacia su familia y sus seguidores: «Sé muy bien lo mucho que me preparé, lo concentrado que estaba y lo mucho que deseaba conseguir este título por vosotros y por mi familia; por eso, la sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo fuerte y con potencial para llegar lejos, pero no lo logramos. Os pido perdón y os prometo que seguiré luchando por nuestro sueño de devolver a Brasil a lo más alto».