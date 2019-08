Mbappe "Yo quiero que Neymar se quede con nosotros"

El francés se prepara para la supercopa y espera que su compañero le siga acompañando en el ataque esta temporada

Kylian Mbappe mira el futuro de Neymar con interés. El joven francés sabe que cualquier equipo es mejor si Neymar está en él, por más añadidos que el brasileño tenga. Aunque se ha especulado sobre la compatibilidad de ambos, sobre su relación incluso, Mbappe quiere que se quede. "Es una situación que todo el mundo conoce. Él se ha entrenado con calidad como siempre. Yo quiero que se quede con nosotros. Él ya sabe lo que pienso de su situación, he hablado con él dentro de una relación basada en la honestidad y el respeto. le respeto y le admiro", ha explicado el joven.

El delantero pidió hace semanas más protagonismo en el equipo, pero eso no quiere decir que no se vea junto a Neymar. Tampoco que quiera marcharse, aunque su nombre siempre formará parte de las especulaciones, pues no deja de ser una de las mayores promesas del fútbol mundial. Mbappe arranca ahora la temporada, con la Supercopa francesa que se disputará este sábado en Shenzen, . Y ahí, antes de que empiece el circo, recalca que, puestos a preferir, mejor con Neymar a su lado.

El brasileño no disputará el partido porque está lesionado, pero ya parece recuperado de las dolencias de tobillo que le dejaron fuera de la . Ya se entrena junto al grupo, algo que solo ha empezado a hacer esta semana, y aunque sigue esperando lo que pueda suceder en el mercado, se va integrando en el por si finalmente le toca estar un año más en .

Tuchel, su técnico, le da el visto bueno a su físico. "Le he visto al nivel máximo, al nivel de Neymar. ¿Viste el entrenamiento? Pues lo hizo muy bien con el equipo y con mucha calidad. Es normal. Él ama el fútbol y cuando está en el campo, está al máximo de su calidad. Él está con nosotros y le esperamos para el primer partido de Liga", ha expresado el alemán. Aunque desde el PSG se ha deslizado en ocasiones que podría salir y que se busca un conjunto más colectivo y menos centrado en las estrellas, Neymar sigue con ellos y, de quedarse, será una pieza clave en un equipo en el que no es suficiente con dominar en Francia.