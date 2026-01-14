Mazatlán vs Rayados de Monterrey, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Mazatlán recibe a Rayados de Monterrey este viernes 16 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto dentro de la actividad de la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Mazatlán vs Rayados de Monterrey del torneo Clausura 2026

Los Cañoneros han tenido un complicado inicio de torneo con dos derrotas de manera consecutiva y tratarán de revertir su mala racha en esta oportunidad, en un duelo en el que pese a que estarán en casa, no saldrán como favoritos al enfrentar a uno de los planteles más poderosos del futbol mexicano.

Rayados logró una importante victoria a media semana en la cancha del Necaxa y ahora, buscan sumar nuevamente los tres puntos en territorio ajeno y parece que el encuentro contra los sinaloenses está a modo para que lo logren y comiencen una racha positiva en el arranque de la competencia.

Cómo ver Mazatlán vs Rayados de Monterrey, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Azteca 7, Fox, Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Mazatlán vs Rayados de Monterrey

Liga MX - Clausura Estadio El Encanto

El partido se disputa este vieres 16 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio El Encanto.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (sábado 17)

Noticias del equipo y escuadras

Mazatlan FC contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Siboldi Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Mazatlán

La situación de Mazatlán es realmente preocupante, pues tuvieron bajas importantes de cara al Clausura 2026, incluida la de su entrenador, Robert Dante Siboldi y actualmente son últimos de la tabla porcentual, al igual que lo fueron hace un año donde terminaron por pagar multa.

Los Cañoneros viven el último semestre de su corta historia, ya que Ricardo Salinas Pliego, dueño del equipo, decidió vender la franquicia, la cual a partir del Apertura 2026 será el Atlante, quienes regresar a la primera división del futbol mexicano después de doce años de ausencia.

Noticias de Rayados de Monterrey

Rayados ha dejado atrás el descalabro de su debut contra Toluca y ha tomado oxígeno tras imponerse al Necaxa, por lo que ahora, llegan a la 'Perla del Pacífico' como amplios favoritos para llevarse la victoria ante un club totalmente desamparado como lo es el Mazatlán.

Aunque no vio actividad a media semana, Jesús 'Tecatito' Corona ya pudo aparecer en el banquillo de Monterrey y se espera que pueda tener participación contra los Cañoneros, para que poco a poco retome ritmo de competencia y vuelva a ser una pieza clave en el ataque del equipo de Domenec Torrent.

Otros elementos como Lucas Ocampos y Gerardo Arteaga, aún son duda para encarar este duelo y los Regios confían en poder tenerlos recuperados al 100% a la brevedad posible, para que su baraja de variantes sea aún más amplia.

Cómo llegan al partido

