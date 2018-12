Maxi López vs Icardi y Wanda Nara: la historia completa

La pareja más mediática del fútbol protagonizan una novela que siempre tiene nuevos capítulos.

La novela futbolera que domina el centro de la escena hace años no sale en ningún canal de televisión ni tiene un gran elenco, pero se vive día a día por las redes sociales. Y así como la historia comenzó allí, también se desarrolló y siguió adelante con distintos capítulos .

Y después de un período de calma, el trío volvió a ser noticia por el reencuentro de los delanteros: fue en el cumpleaños de Constantino, el hijo de Maxi, quien se hizo presente en la celebración más allá de la presencia del capitán de Inter, quien igualmente ofició como anfitrión. Sin embargo, al menos esta vez no hubo peleas y podría ser el inicio de una convivencia pacífica, con el foco puesto en cuidar a los niños.

Hasta acá llego mi amor — wanda nara (@wanditanara) November 6, 2013

Mi historia es solo mía,puedo contar o no lo q a mi me parezca. Les aseguro q si supieran la historia nadie dudaría un segundo mi decisión — wanda nara (@wanditanara) November 17, 2013

Buenas nochesss !! — Mauro Icardi (@MauroIcardi) November 19, 2013

Franco de Vita con Alejandra guzman - tan solo tu - (letra) http://t.co/0MQT89mi28 vía @youtube — Mauro Icardi (@MauroIcardi) November 20, 2013

@wanditanara para voss mi amor .. Igual esta mas buena la que me dedicaste vos Mauro Icardi (@MauroIcardi) November 20, 2013

@MauroIcardi que mi corazón esta colgando en tus manos ..Cuidado — wanda nara (@wanditanara) November 20, 2013

@MauroIcardi solo vos sabes quien soy de donde vengo y a donde voy .. El q este libre de pecados q hable y q tire la primera piedra... — wanda nara (@wanditanara) November 21, 2013

@wanditanara Ya me bañe 10 veces y no se Borra! pic.twitter.com/3xV2mwhtEz — Mauro Icardi (@MauroIcardi) November 21, 2013

Me da lo mismo lo que puedan decir ... Si vos sabes la verdad si vos sos mi verdad @MauroIcardi pic.twitter.com/VJyPgGiKbM — wanda nara (@wanditanara) December 18, 2013

Aca en Brasil ya es Navidad @wanditanara pic.twitter.com/biD5O46LSc — Mauro Icardi (@MauroIcardi) December 25, 2013

Camino a Rosario pic.twitter.com/c8hvDROnIE — wanda nara (@wanditanara) December 31, 2013

No hay nada más que decir @MauroIcardi pic.twitter.com/lZ9bgX2Bqq — wanda nara (@wanditanara) January 15, 2014

Que te puedo ? Sorprendida y Cada día más feliz ... te amo tuti @MauroIcardi pic.twitter.com/0gn6af5Doo — wanda nara (@wanditanara) March 23, 2014

¿Cómo nació todo? Si ale decían que este pequeño jugador de las inferiores de Barcelona, que un día se le acercó con timidez para pedirle un autógrafo, iba a terminar siendo amigo suyo, posiblemente no lo habría creído. Seguramente, jamás se le debe haber cruzado por la cabeza que quien era su íntimo amigo y hasta compañero de vestuario terminaría quedándose con su mujer y el amor de sus hijos.Lo que en un principio era un círculo perfecto conformado por un matrimonio y tres hijos, de repente se rompió y luego se transformó en un triángulo amoroso. Hubo "algo" que colmó la paciencia dey la blonda decidió ponerle punto final a su relación con Maxi López.Ese tuit sin razones ni destinatarios despertó la polémica, que pronto sería confirmada por periodistas que tienen estrecha relación y por la propia Wanda, aunque a esa altura, nadie sabía los motivos ni tampoco sospechaban el giro inesperado de esta historia de tres...Cuando parecía que todo era dolor por la reciente decisión tomada, si bien Wanda se mantuvo firme y no contó públicamente los motivos, llegó la primera interacción twittera con el joven príncipe Mauro Icardi.Apenas al otro día, el delantero voraz se la jugó en la red social del pajarito y no le importó que millones de personas lo juzgaran, pero a su vez encendió la mecha de una bomba atómica.Ya estaba todo dicho. Sólo un ingenuo podía creer que Wanda y Mauro no estaban en pareja, y como en toda relación, empezaron los primeros histeriqueos de la modelo.En esos momentos, un hombre hace cualquier cosa por cautivar a una mujer cuando está enamorado, y Maurito no tuvo mejor idea que tatuarse medio brazo...Llegó un momento que la novela no iba de lunes a viernes, sino todos los días y hasta más de una vez por día, pero nadie nunca había visto a los dos protagonistas juntos. Para ese entonces, ya había un actor menos en la tira, porque el guionista decidió dejar a un lado al personaje de Maxi López.Del amor y los besos, a los tatuajes.Después de los dibujos en la piel, marcaron a fuego su amor en su primer viaje juntos por las playas de Brasil.A pesar de viajar siempre en primera clase, se muestran al mundo tal y como son. Nótese el tatuaje de la cara de Wanda en el brazo de Icardi, en el que no hay rastros de maquillaje ni un peinado elaborado.El nuevo año, también los tuvo juntos, y unos días después llegaría lo que toda mujer espera de un hombre...Por si a los usuarios de las redes sociales no les había quedado claro, Mauro Icardi AMA a Wanda, y todo un estadio fue testigo de ese amor.

La historia no terminó ahí. De hecho, tiene una continuación en cada partido en el que se enfrentan Icardi y López, como ocurrió en abril de 2016, en el encuentro entre Inter y Torino.



En el saludo previo al encuentro, Maxi López se negó a darle la mano a su antiguo amigo. No sólo eso: hasta se animó a hacer un gesto obsceno.



En octubre de ese mismo año, se conoció una jugosa anécdota sobre cómo Icardi conoció a Wanda a partir de la autobiografía que se presentó en Italia. Según contó el propio jugador de Inter, ella se acercó a partir de un iPad. Desde ese momento, comenzó la historia.

Al conocerse la autobiografía de Mauro, muchos buscaron la palabra de Maxi López, pero el ex-River continuó en silencio. Días después de conocerse los detalles de la historia entre Mauro y Wanda, Inter y Torino se enfrentaron por la Serie A y el rosarino volvió a ganar la pulseada: el neroazzurri ganó 2-1 con dos tantos de Icardi que jugó un partidazo.

Días después llegó Isabella, la segunda hija de la pareja, y todo fue amor y paz durante un tiempo. Las publicaciones del delantero de Inter y su esposa pasaron a ser sobre sus hijos y le dieron descanso a Maxi.

Bienvenida Isabella llegó a nuestros brazos a las 22.04 en el dia de nuestro Aniversario 27.10.2016 @wandaicardi pic.twitter.com/snSeY44h7H — MauroIcardi (@MauroIcardi) 27 de octubre de 2016

Con el comienzo de 2017, Maxi López comenzó a mostrarse más. Aunque continuó en silencio mientras otros futbolistas se expresaban respecto a si Icardi debía ser o no convocado a la Selección argentina después de lo ocurrido con su amigo. Hasta el propio Diego Maradona opinó al respecto y tildó a Icardi de traidor, justificando así que no lo quería ver con la albiceleste. Fue entonces cuando, casualmente, Maxi fue a visitar a sus amigos Iniesta, Messi y Mascherano . Las especulaciones no tardaron en llegar. Mucho se dijo acerca de la no convocatoria del rosarino y se lo vinculó a esta relación del rubio con Leo y Masche.

Y fue entonces cuando Maxi López decidió hablar. "Maradona dice que a los traidores no hay que convocarlos y es palabra santa" , dijo el delantero y contó por primera vez algunas intimidades de la relación que tenía con el rosarino cuando todavía eran amigos.

La salida de Bauza de la Selección argentina y la llegada de Jorge Sampaoli le dieron la oportunidad a Icardi que tanto esperó: fue convocado para vestir la celeste y blanca. Y Maxi, le hizo frente a esta situación. "Si ayuda a ganar títulos a la Selección, bienvenido sea porque soy argentino" , dijo el hoy futbolista de Vasco da Gama y hasta reconoció que Icardi "es buen jugador" .

Pero justo cuando parecía que la paz podría estar a la vuelta de la esquina, el 2018 arrancó, otra vez, rodeado de polémica. Tras algunas publicaciones enigmáticas de Wanda y Mauro en Instagram , parecía haber nacido una nueva crisis en la pareja.

A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jan 29, 2018 at 10:48am PST

Primero, él subió una foto de una reconocida frase de Gustavo Cerati acompañada un epígrafe que, enseguida, fue vinculada con su posible llegada al Real Madrid . Sin embargo, Mauro dejó de seguir a su esposa en la red social y, junto con una sugerente foto de la modelo, los rumores sobre una posible separación se dispararon .

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jan 30, 2018 at 3:53pm PST

Unos días después, surgió un nuevo rumor acerca de cuál sería el motivo de conflicto entre Icardi y Nara. El 'tercero en discordia' sería nada menos que el popular agente Mino Raiola , quien se habría ofrecido a llevar adelante las charlas y el posible pase del delantero al Madrid ya que Wanda, pese a manejar los negocios de su marido, no está habilitada legalmente a involucrarse en la transferencia porque no cumple con los requisitos técnicos para ser representante en Europa.

Sin embargo, la llegada del Día de los Enamorados fue la excusa perfecta para que Icardi pusiera fin a todas las versiones: a través de su cuenta de Twitter, el jugador le deseó un feliz San Valentín a su esposa en cuatro posteos distintos y mostró una foto del enorme ramo de flores con forma de corazón que le regaló.

Wanda, por su parte, utilizó su Instagram para devolverle el mensaje a su marido, aunque no desaprovechó la oportunidad de recordarle al rosarino que la había dejado de seguir en esa red social. Y el atacante remedió la situación. Porque el amor puede haber sufrido alguna herida, pero la llama sigue viva.

Varios meses después, la novela sumó un par de capítulos más. Primero en agosto, con un cruce entre Wanda y Maxi -siempre en redes sociales- por la cuota alimentaria que, según Nara, López "nunca" le pasaba. La respuesta del futbolista no tardó en llegar.

Un par de meses después, fue Maxi quien aprovechó la victoria de Barcelona sobre Inter, por la Champions League, para mandarle un sutil mensaje a Icardi.

La presencia de López en el cumpleaños de "Coky" sorprendió por cómo se había desarrollado el año entre reclamos y acusaciones. ¿Será el inicio de una relación menos escandalosa?