Maxi López, sobre Wanda Nara: "Me llama cuando Icardi está en la concentración"

El delantero de Vasco da Gama le tiró un palito a su expareja. Además, la acusó de no permitirle ver a sus hijos.

La novela entre Maxi López y Wanda Nara parece que no tiene final. Cuando parecía que las aguas estaban calmas, luego de que ella publicara una foto de él en la casa de su hermana Zaira durante Navidad, el delantero de Vasco da Gama volvió a dispara contra su expareja y la acusó de no permitirle ver a sus hijos.

"Todo el tiempo me encuentro con una persona que busca bloquear esa relación. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un 'pero'. Durante las fiestas estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. 'Tenés que entrar en casa', me dijo, y yo obviamente no quería. No sé qué es lo que tiene en la cabeza", expresó.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... No sé para qué llama. Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos", agregó.