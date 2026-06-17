Martínez identifica el problema de Portugal frente al Congo

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, atribuyó el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026 a un problema que mermó al equipo.

Portugal empató 1-1 ante un rival que volvía al torneo desde 1974, en el partido de este miércoles que abrió el Grupo 11.

Portugal se adelantó con un gol tempranero de João Neves, pero Yohan Wissa empató justo antes del descanso.

Tras el encuentro, Martínez declaró en «beIN Sports»: «Así es el Mundial, hay que estar siempre preparados. Entramos bien, pero bajamos el ritmo tras marcar».

Y añadió: «Teníamos que crear ocasiones, ser decisivos ante la portería y no replegarnos. Nuestro problema es que no marcamos el segundo gol; es cierto que dominamos la posesión, pero el Congo se basó en los contraataques».

Concluyó: «En la primera parte estuvimos bien, pero debimos ser decisivos en la segunda».