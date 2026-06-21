Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Ronald KoemanNOS
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

¿Marruecos o Brasil? Koeman habla del próximo rival de Holanda

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Holanda vs Japan
Holanda
Japan
Holanda vs Suecia
Suecia
Túnez vs Holanda
Túnez
R. Koeman
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Países Bajos
Japón
Suecia
Túnez

Elogió a la Seleção y a los Leones del Atlas

Tras vencer 5-1 a Suecia en la segunda jornada, el seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, habló sobre el posible rival en dieciseisavos del Mundial 2026: Brasil o Marruecos.

Enla rueda de prensa posterior al partido, Koeman declaró: «No prefiero a ninguno de los dos. Ambas selecciones son muy fuertes y empataron en su primer partido».

Lee también

El partido entre Francia e Irak, en peligro de ser suspendido

Tras la “derrota marroquí”, la prensa escocesa critica al arbitraje.

Y añadió: «Marruecos jugó bien en la primera parte y Brasil en la segunda; no creo que uno sea más fuerte que el otro. Debemos centrarnos en nosotros: ganaremos el próximo partido contra Túnez y lideraremos el grupo; luego ya veremos a quién enfrentamos».

Además, elogió a su delantero Brian Probi, autor de dos goles ante Suecia: «En el primer gol todo salió como queríamos; sabemos que Probi destaca en este tipo de jugadas».

El exentrenador del Barcelona añadió: «Todo empezó con un buen pase, luego la velocidad, y Probi delante de la portería… El gol no podría haber sido más perfecto».

La victoria, tras el 2-2 ante Japón, da tranquilidad al equipo. «Necesitábamos esta victoria. Al inicio del torneo, quieres empezar bien; eso te da tranquilidad. Teníamos mucha presión para ganar, porque de lo contrario todo habría dependido del último partido, y eso no lo queremos».

Anuncios