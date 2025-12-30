Manchester United vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United y Wolverhampton se enfrentan este martes 30 de diciembre, a las 21:15 horas (tiempo de España), en partido correspondiente a la 19ª jornada de la Premier League 2025/26.

A continuación, GOALtrae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo canal de TV, información de streaming y mucho más.

Cómo ver Manchester United vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming deportivo.

Manchester United vs Wolverhampton: información del partido

Premier League - Premier League Old Trafford

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

México: 14:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Estados Unidos: 15:15 horas (tiempo del este)

Últimas noticias y probables alineaciones

Noticias del Manchester United

En la sexta posición de la tabla con 29 puntos, el Manchester United ha oscilado bastante en las últimas jornadas e intenta construir una secuencia positiva tras vencer al Newcastle en el Boxing Day por 1 a 0.

Noticias del Wolverhampton

Hundido en el último lugar con apenas dos puntos sumados, el Wolverhampton viene de 12 derrotas seguidas, sumando todas las competiciones, e intenta ensayar una reacción, aunque esto parece cada vez más difícil.

