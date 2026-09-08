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Manchester United vs Manchester City: previa de la Premier League

Premier League
Manchester City
Manchester United
B. Fernandes
E. Haaland

Previa completa del Manchester United vs Manchester City en la Premier League. Es el derbi de Mánchester en Old Trafford.

crest
Premier League - Jornada 4
Old Trafford

El Manchester United vs Manchester City comienza el 13 de septiembre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

United y City se enfrentan en el primer derbi de Mánchester de la temporada

Espera lo inesperado del United

El United ha encadenado una serie de resultados bastante irregular. Empezó con una sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull en la jornada inaugural y luego se vio por detrás ante el Ipswich, aunque finalmente se impuso por 5-2 en un partido que dominó en Old Trafford. El golazo en el tiempo añadido de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium hizo que tuviera que repartirse los puntos con el Everton en un empate 2-2, pese a haberse puesto por delante en dos ocasiones. Bruno Fernandes ha brillado para el Manchester United, con tres goles y una asistencia ya este curso. Firmó 21 asistencias en 2025-26, un nuevo récord histórico en una sola temporada.

manchester unitedGetty Images

El City tiene un pleno que defender

El Manchester City, bajo las órdenes de su nuevo técnico Enzo Maresca, ha arrancado la campaña de forma perfecta, con victoria en sus tres compromisos. Aunque Erling Haaland luce un nuevo corte de pelo, la máquina goleadora noruega sigue haciendo de las suyas en 2026-27. Marcó el único gol contra el Coventry en su último partido, que se suma a un doblete ante el Crystal Palace. Su socio en el delito, Rayan Cherki, ya lleva dos goles y dos asistencias esta temporada.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYGetty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

  • El United ha encajado 2 o más goles en sus tres primeros partidos de liga de una temporada por solo segunda vez en 50 años.
  • El United no ha perdido en sus dos últimos derbis de Mánchester de la Premier League en Old Trafford, pero ha perdido ocho de los últimos 16 enfrentamientos de este tipo.
  • El gol de Erling Haaland contra el Coventry fue el número 300 de su carrera sénior.
  • Cinco de los titulares del City contra el Coventry llegaron al club después de enero de 2026.
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Posibles onces

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Manchester City alineaciones probables

Manager

  • M. Carrick

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo ni Carlos Baleba por lesión de cara al derbi. No hay sancionados en el United y, por ahora, no se ha confirmado ningún posible once inicial. Se añadirán actualizaciones más cerca del comienzo del partido.

Enzo Maresca no tiene ningún problema físico que comunicar en el Manchester City, sin lesionados ni sancionados en los datos de la plantilla. El City llega al partido con todos sus jugadores disponibles para ser seleccionados.

Forma

MUN

MUN - Formulario

LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Manchester United ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, una gran reacción tras la derrota por 2-0 ante el Hull City la semana anterior. El United también perdió 4-2 contra el AC Milan en pretemporada y empató 1-1 tanto con el Leeds United como con el Paris Saint-Germain en amistosos. En esos cinco partidos, el United marcó diez goles y encajó ocho.

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó contra el Arsenal en la Community Shield, donde perdió 3-0. En la Premier League, el City se ha mostrado clínico, con victorias por 4-1 fuera de casa ante el Crystal Palace y por 2-1 frente al Bournemouth. También ganó en pretemporada al Atletico Madrid y al K-League All Stars, marcando siete goles y encajando dos en esas cuatro victorias.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en enero de 2026, cuando el Manchester United venció 2-0 al Manchester City en Old Trafford en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el United suma dos victorias por una del City, con un empate y un partido de la Community Shield que terminó igualado. El mejor resultado del City en esa racha fue un 3-0 en el Etihad en septiembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el liderato tras los primeros partidos de la temporada 2026/27, mientras que el Manchester United es actualmente décimo.

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