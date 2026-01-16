Manchester United vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es el día del Derbi de Manchester en Inglaterra mientras el Manchester United recibe al Manchester City en Old Trafford.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Manchester United vs Manchester City, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester United vs Manchester City

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

México: 06:30 horas

Argentina: 09:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El entrenador interino Michael Carrick estará en el banquillo de United por primera vez. Es un gran partido. United está en séptimo lugar y a solo cuatro puntos de los puestos de la Liga de Campeones, pero también a solo seis puntos por encima del Bournemouth, que está en el puesto 15 en una tabla de la Premier League muy ajustada.

City ha empatado tres partidos consecutivos pero puede poner presión en el marcador sobre el líder de la liga, Arsenal, con una victoria aquí, ya que los Gunners solo comienzan más tarde el mismo día fuera de casa ante Nottingham Forest. El equipo de Pep Guardiola avanzó a la siguiente ronda de la FA Cup tras aplastar al Exeter 10-1, y también tiene un pie en la final de la Carabao Cup después de vencer 2-0 al Newcastle como visitante en la ida de las semifinales. También están invictos en 13 partidos en todas las competiciones.

Noticias de lesiones y estadísticas clave

El pilar defensivo Matthijs de Ligt se ha perdido los últimos nueve partidos y es duda para participar aquí. Noussair Mazraoui está en la Copa Africana de Naciones.

El creador de juego de United, Bruno Fernandes, tiene ocho asistencias esta temporada en la liga, más que cualquier otro jugador. El jugador del City, Rayan Cherki, le sigue en la lista con siete.

City sigue sin los defensas Josko Gvardiol, Ruben Dias y John Stones, ausentes a largo plazo. Omar Marmoush está en la Copa Africana de Naciones, mientras que el extremo Savinho está lesionado.

Phil Foden tiene siete goles en 12 apariciones en la liga contra United; Erling Haaland tiene ocho en seis.

Antoine Semenyo ha marcado dos goles en sus dos primeras apariciones con el City.

Ningún equipo en la historia de la Premier League ha ganado más partidos fuera de casa contra el United que los nueve del City.

