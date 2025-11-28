Manchester City vs. Leeds, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City recibe a Leeds este sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio Etihad, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Leeds de la Premier League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Newcastle en la fecha 12, a pesar del gol de Rúben Dias. El equipo dirigido por Pep Guardiola es tercero en la clasificación con 22 puntos.

Por su parte, los Peacocks cayeron por 1-2 frente a Aston Villa en su más reciente partido de liga, aún con la anotación de Lukas Nmecha. El cuadro a cargo de Daniel Farke es décimo octavo en la tabla con 11 unidades.

Cómo ver Manchester City vs Leeds, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Peacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.