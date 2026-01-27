Manchester City vs Galatasaray, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City y Galatasaray se enfrentan este miércoles 28 de enero, a las 21:00 h (tiempo de España), en el Etihad Stadium de Inglaterra, por la octava jornada de la UEFA Champions League 2025/2026.

Noticias y probables alineaciones

El Manchester City sigue con su campaña irregular en la Champions League. En la última jornada, el equipo de Pep Guardiola perdió contra el Bodo/Glimt por 3 a 1 y entra en su último juego presionado. Ocupando solo la 11ª posición, los Citizens necesitan ganar y esperar otros resultados para asegurarse un lugar en los octavos de final.

Mientras tanto, el Galatasaray también necesita puntos para clasificarse para los playoffs. Los turcos ocupan la 17ª posición con 10 puntos y están prácticamente asegurados, pero una combinación de resultados aún puede culminar en su eliminación.

El partido debería ser dominado por el City, que busca una victoria para llegar a los octavos, pero el Galatasaray puede aferrarse a la temporada irregular de los locales e intentar un resultado sorprendente.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne y Ait-Nouri; O'Reilly, Reijnders y Bernardo Silva; Cherki, Haaland y Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Galatasaray: Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardacki y Elmali; Torreira, Lemina y Akgun; Sané, Yilmaz y Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Bajas

Manchester City

La lista de lesionados sigue grande con Oscar Bobb, Rúben Dias, Gvardiol, Kovacic, Savinho y John Stones fuera. Rodri también está fuera por suspensión.

Galatasaray

Ilkay Gundogan, que dejó el último partido con dolores, es duda.

¿Cuándo es?

Fecha: miércoles, 28 de enero de 2026

miércoles, 28 de enero de 2026 Horario: 21:00 h (de España)

21:00 h (de España) Lugar: Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra

