Premier League
Manchester City
Etihad Stadium
Brighton
Joaquim Viana

Manchester City vs. Brighton, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Manchester City y Brighton, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Manchester City recibe al Brighton este miércoles 7 de enero, a las 20:30 horas (tiempo de España), por la 21ª jornada de la Premier League 2025/26. La pelota rodará en el césped del Etihad Stadium, en Manchester.

El equipo de casa ocupa la segunda posición (empatado con Aston Villa, que ocupa la tercera) y tiene 42 puntos hasta el momento, con 13 victorias, tres empates y cuatro derrotas. En el último partido de la Premier League, los Citizens empataron con el Chelsea, en casa, por 1 a 1, con goles de Tijjani Reijnders, a los 42 minutos, y el empate en los minutos finales de Enzo Fernández, que marcó a los 94. 

Mientras tanto, el Brighton es el 10º en la tabla y tiene 28 puntos, con un balance de siete victorias, siete empates y seis derrotas. En el último partido, los Seagulls ganaron al Burnley, fuera de casa, por 2 a 0, con goles de Georginio Rutter (29') y Yasin Ayari (47'). 

Cómo ver Manchester City vs Brighton, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brighton crest
Brighton
BHA

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Brighton

Premier League - Premier League
El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México: 13:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

Formación

25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
45
A. Khusanov
6
Nathan Aké
10
R. Cherki
16
Rodri
47
P. Foden
4
T. Reijnders
20
B. Silva
9
E. Haaland
1
B. Verbruggen
6
J. van Hecke
34
J. Veltman
5
L. Dunk
24
F. Kadioglu
22
K. Mitoma
13
J. Hinshelwood
10
G. Rutter
26
Y. Ayari
25
D. Gomez
18
D. Welbeck

BHAAway team crest

  • P. Guardiola

  • Fabian Hürzeler

Lesiones y jugadores suspendidos

Alineaciones probables

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov y Matheus Nunes; Rodri; Phil Foden, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Bernardo Silva; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Brighton: Bart Verbruggen; Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Jan Paul Van Hecke y Joël Veltman; Diego Gómez y Yasin Ayari; Kaoru Mitoma, Georginio Rutter y Brajan Gruda; Charalampos Kostoulas. Técnico: Fabian Hurzeler

Bajas

Manchester City

Lesionados: Oscar Bobb, Savinho, John Stones, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol y Ruben Dias. En servicio por la selección en la CAN: Omar Marmoush y Rayan Aït-Nouri. 

Brighton

Lesionados: Adam Webster, Stefanos Tzimas, Solly March y Mats Wieffer. Dudas: Yakuba Minteh. En servicio por la selección en la CAN: Carlos Baleba.

Forma

MCI
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BHA
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

MCI

Últimos partidos

BHA

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

10

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificaciones

