Manchester City vs. Brentford, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City y Brentford lucharán por un lugar en las semifinales de la Carabao Cup cuando se enfrenten en el Etihad Stadium el miércoles.

En la cuarta ronda de la competición, el equipo de Pep Guardiola aseguró una victoria por 3-1 sobre el Swansea City, mientras que los Bees marcaron cinco goles contra el Grimsby Town sin conceder.

Cómo ver Manchester City vs Brentford, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para el streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Brentford

Carabao Cup - EFL Cup Etihad Stadium

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Brentford alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Guardiola Alineación probable Suplentes Manager K. Andrews

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Manchester City

Existen dudas sobre la disponibilidad de Jeremy Doku después de que el belga no viajara a Selhurst Park el domingo debido a una lesión en la pierna.

John Stones también es dudoso, mientras que Rodri y Mateo Kovacic permanecen al margen por sus respectivos problemas de lesiones.

Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri estarán indisponibles mientras se preparan para ir a la Copa Africana de Naciones.

Guardiola puede optar por rotar al equipo, con jugadores como Savinho, Oscar Bobb, Rico Lewis y James Trafford listos para empezar.

Noticias del equipo Brentford

Kevin Schade ha vuelto tras perderse el empate 1-1 de la liga el fin de semana contra el Leeds debido a una suspensión. Reiss Nelson también podría recuperarse de su golpe, pero Josh Dasilva, Antoni Milambo y Fabio Carvalho permanecen al margen con lesiones de rodilla.

Dango Ouattara está representando a Burkina Faso en la Copa Africana de Naciones.

Sin compromisos europeos, el entrenador Keith Andrews probablemente alineará un XI inicial casi completo, con el portero de copa Hakon Valdimarsson o el titular Caoimhin Kelleher en la portería.

