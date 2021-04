​Luca Martínez, Abreu y los que se debaten entre México y otra selección

Aunque sueñan con vestir la playera del Tri, no le cierran la puerta a la posibilidad de representar a otros países.

Nada produce más respeto y admiración que el himno de la patria. Escuchar "mexicanos, al grito de guerra" es sinónimo de compromiso para cada jugador que tiene el privilegio de representar a la Selección mexicana en cualquier escenario internacional. Porque llegar al Tri es un sueño para cualquiera, pero para muchos no es la única opción.

Y es que hay una serie de jugadores que poseen doble nacionalidad y tienen la posibilidad de representar a otros países. Sin embargo, actualmente se encuentran en un punto de su carrera en el que no han tomado una decisión al respecto y se debaten entre jugar con la Selección mexicana o aceptar la otra oferta que tienen sobre la mesa.

Desde la Federación Mexicana de Futbol se han llevado a cabo diversas iniciativas para 'blindar' a estos talentos emergentes. No obstante, hasta ahora no han concretado la convocatoria de estos jugadores a un partido oficial y por eso otros países siguen en la pelea, haciendo todos los esfuerzos para convencerlos de jugar con su selección.

En Goal hacemos un repaso de los casos más significativos en la actualidad:

LUCA MARTÍNEZ

Nació en San Luis Potosí en 2001, pero poco tiempo después su familia regresó a Argentina. Luca pasó por las inferiores de Sarmiento de Leones y a los 16 años llegó a Rosario Central, donde rápidamente llamó la atención de todos por su incuestionable talento de cara al arco.

Tan solo tres años después de su arribo, Martínez es una referencia del Canalla del Kily González. Ya convirtió en un par de oportunidades y no tuvo problemas para quedarse con el puesto de Marco Ruben, un histórico del club rosarino con el que pelea la titularidad en el equipo.

El crecimiento de Luca ha despertado el interés de la Selección mexicana e incluso fue parte de la convocatoria de la Sub 20 en noviembre. Sin embargo, el delantero reconoce que no ha tomado una decisión definitiva por la posibilidad que sea citado para representar a Argentina.

"Todavía no está decidido al 100 por ciento. Cuando me toque, como ahora con la Selección de México, voy a dejar la vida porque lo siento así. Representar a un país no es ir de joda, hay toda una historia", reconoció hace meses en una entrevista concedida a Bola VIP.

DIEGO ABREU

Diego es hijo del histórico Sebastián Abreu. Y aunque nació en México y ha participado con las categorías menores de la Selección mexicana, el joven delantero no le cierra la puerta a Uruguay y espera tomar la mejor decisión para su carrera.

"En mi caso son dos selecciones potencias, las cuáles se me va a ser complicado elegir o tomar una decisión la cual sea mejor para mí hablando a futuro. Soy un mexicano con garra charúa y se verá dentro de la cancha", confesó en exclusiva con Goal.

Hace poco tomó una de las decisiones más importantes de su carrera: firmó el contrato que lo vincula con el primer equipo de Defensor Sporting por las próximas tres temporadas, según anunció el equipo Violeta hace poco más de un mes.

Esto supone una gran amenaza para los intereses de la Selección mexicana. Y es que si el hijo del Loco logra destacar en el campeonato uruguayo, no sería de extrañar que la Celeste lo convoque para quedarse con esta joya codiciada por el Tri.

SANTI MUÑOZ

Es una verdad del tamaño del Estadio Azteca: México no cuenta con un recambio de garantías para Raúl Jiménez. Es por eso que el nombre de Santi Muñoz suena con tanta fuerza en el Tri, pues tiene una serie de características que no han sido fáciles de encontrar para el Tri.

El ariete fue uno de los grandes referentes de la Selección mexicana Sub 17 en el Mundial de Brasil 2019. Y poco a poco comienza a hacer de las suyas en Santos Laguna, donde ha completado muy buenos partidos e ilusiona a la Comarca con sus grandes anotaciones en Liga MX.

Sin embargo, Muñoz nació en Texas y por esa razón también puede representar a Estados Unidos. El combinado de las Barras y las Estrellas ha mostrado un especial interés en este joven atacante e incluso ya lo ha contactado, según reveló el propio futbolista hace unas semanas.

"Sí, ha habido acercamientos sobre la selección de Estados Unidos. No hace mucho hablé con gente de allí. Honestamente, es interesante para mí y también hablé con mi familia. Fue interesante para nosotros", dijo Muñoz a The Striker, pero aún no ha tomado una decisión.

EFRAÍN ÁLVAREZ

Es uno de los casos más sonados en la actualidad e incluso tuvo la oportunidad de debutar en la victoria de la Selección mexicana ante Costa Rica, disputando varios minutos y demostrando que puede ser una opción sumamente interesante para el Tata Martino en este ciclo.

Sin embargo, a pesar de haber jugado con el Tri en la Fecha FIFA de marzo, el atacante aún podría cambiar de opinión al tratarse de un amistoso y no de un compromiso oficial. Es por eso que las puertas de Estados Unidos, su país de nacimiento, siguen abiertas para él.

Con tan solo 18 años, Álvarez es habitual en el Galaxy y una de las grandes promesas de la MLS. Son motivos suficientes para que Gregg Berhalter, actual entrenador de la Selección estadounidense, tenga la determinación de intentar convencerlo de jugar en el país vecino.

El DT del conjunto de las Barras y las Estrellas reveló que le recomendó a Álvarez acudir al llamado de la Seleción mexicana, para luego comparar el entorno de trabajo de ambos países y decidir a qué combinado desea representar en las competiciones oficiales de la FIFA.

“He hablado con Efraín al respecto y he abogado para que vaya con Selección mexicana, y la razón es que ya ha estado en nuestro entorno. Creo que la única forma de que Efraín tome una decisión es entrar en su entorno”, indicó el timonel estadonunidense en videoconferencia.