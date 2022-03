Los siete jugadores en la rampa de salida del Madrid

Por Jorge C. Picón - La plantilla del Real Madrid va a sufrir importantes cambios este verano. El club se prepara para crear un proyecto ganador en torno a Mbappé, el fichaje más deseado. Sin embargo, para que haya llegadas lo principal es que se produzcan salidas. Actualmente Ancelotti cuenta con un equipo de 25 jugadores, es decir, no hay sitio para ni una sola ficha más de primer equipo. Además, si bien la economía madridista está en un gran momento, grandes inversiones se llevan a cabo tras grandes ahorros, y para afrontar la de este verano se va a intentar dar salida a jugadores que ya no cuentan para la dirección deportiva y que liberarán mucho espacio en la masa salarial.

Hay tres cuya marcha es 100% segura. Se trata de Marcelo, Isco y Bale. Todos ellos acaban contrato y, a partir del 1 de julio, dejarán de ser jugadores del Madrid. Ya con la salida de los tres veteranos el club se va a ahorrar en torno a 60 millones de euros en fichas. Este dinero será destinado prácticamente de forma integra al sueldo de Kylian Mbappé, cuyo salario se espera que ronde los 50 millones brutos por temporada (25 netos), según avanzó el diario alemán "Bild" en enero.

Sin embargo, hay otros cuatro futbolistas a los que el Real Madrid va a intentar dar salida. El principal y más importante es Hazard, que tiene, junto a Bale, el salario más alto de la plantilla. Se le buscará acomodo en otro equipo aunque ello conlleve pagar parte del salario. También se espera encontrar un destino para Jovic, en el que han dejado de confiar en la dirección deportiva. Lo positivo con el serbio es que todavía tiene cierto cartel en Alemania e Italia. Ni con Hazard ni con Jovic será posible sacar rentabilidad a sus respectivos fichajes: ambos llegaron en 2019 y el belga costó más de 100 millones mientras que el serbio, 60.

También se intentará, por tercer verano consecutivo, vender a Mariano. En los últimos dos mercados estivales se le intentó encontrar hueco en calidad de cedido, pero fue el propio delantero el que se negó. Es está ocasión, volverá a repetirse, aunque siempre mejor si se consigue una venta. Por último, Vallejo, que no cuenta con la confianza de Carletto y en el club quieren apostar por un nuevo central para reforzar la posición.

Hay otros dos jugadores cuyo futuro está en el aire, principalmente porque acaban contrato en 2023 y, de momento, no hay noticias de renovación. Se trata de Asensio y Ceballos. El primero está siendo importante esta temporada con 10 goles marcados y actuando de titular en casi una veintena de partidos. El segundo, por el contrario, apenas ha jugado (75 minutos repartidos en siete partidos). En caso de que el club opte por no ofrecerles la renovación o sí lo haga, pero alguno de ambos rechace dicho ofrecimiento, deberá darles salida este mercado para no perderlos gratis el año que viene.