Los micrófonos de Tevez vs. el fútbol de Zárate

En una semana explosiva, Carlitos volvió a la titularidad ante el Tomba y no gravitó. MZ entró y clavó el 2-0 con un golazo. ¿Cómo se sostiene el 10?

Cuando Carlos Tevez decidió abrir la puerta del vestuario y revelar las intimidades del último año, se expuso a la voluntad popular. Y a pesar de que ventilar los trapos sucios de un ciclo ya terminado nunca cae simpático, no cayó en la reprobación de La Bombonera . Sin embargo, los aplausos no lo eximen del mayor problema que tiene el ‘10’: sostener lo que dice con lo que hace.

El Apache contó una verdad que podría haber elegido callar . Y en esa decisión comprometió a sus compañeros y al nuevo cuerpo técnico , que se la jugó por él. Charla y disculpas mediante, volvió a ser titular y capitán ante Godoy Cruz: le hicieron el penal del 1-0 y… No mucho más.

A este Carlitos expresivo en los micrófonos todavía le cuesta hablar en la cancha. “Hacía mucho que no jugaba 90 minutos”, se excusó en sus primeros encuentros. Ante el Tomba arrancó bien, pero se fue apagando de a poco. Movió bien la pelota en ataque y dejó una vez mano a mano a Pavón, pero después se perdió un gol que podría haber definido el resultado en el primer tiempo y, antes de salir, cometió algunos errores que desembocaron en situaciones claras para los mendocinos .

El cambio cantado por Zárate se adelantó a los 15 minutos del complemento. Ovación de por medio, el partido de Mauro podría haber sido uno más. Pero no, porque hasta cuando no gravita, no perdona . Allí está la gran diferencia: Tevez tuvo una y no supo definir; mientras que el ex-Vélez metió un golazo de tiro libre cuando el tiempo se terminaba.

📷 ¡Gritalo, Mauro! El festejo de gol de Zárate para el 2-0 final ante Godoy Cruz. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/HP1nzecVUR — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 3 de febrero de 2019

Zárate hace la diferencia que necesita el DT del jugador franquicia de Boca adentro del rectángulo verde. No afuera.