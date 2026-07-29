Thomas Müller se colocó bien la corona dorada sobre la cabeza y tomó asiento en el trono sobredimensionado.

El jugador de 36 años tenía además todos los motivos para celebrar: en el Shooting Challenge de la MLS, el exestrella del Bayern de Múnich estableció el martes por la noche un nuevo récord y provocó, especialmente entre los comentaristas de televisión, incredulidad y pura euforia.

Con 79 puntos, Müller superó la anterior mejor marca de Evander, que el año pasado había logrado 72 puntos. El brasileño volvió a participar tras la actuación de Müller, aunque fuera de concurso, para intentar mejorar el registro, y también llegó a 79 puntos. Acto seguido, Müller le puso su corona al jugador del FC Cincinnati.





Thomas Müller, actualmente líder de la Conferencia Oeste con los Vancouver Whitecaps

"Me encanta la Skills Challenge", dijo Müller, visiblemente de muy buen humor, desde su trono. El Shooting Challenge forma parte de la MLS All-Star Skills Challenge y se celebra tradicionalmente en la víspera del MLS All-Star Game. En ella, futbolistas seleccionados de la MLS ponen a prueba su precisión de disparo al intentar acertar al mayor número posible de dianas dentro y alrededor de la portería en un tiempo limitado.

Además de Müller, este año también se impusieron en otras categorías el capitán de la selección de Estados Unidos Tim Ream (Charlotte FC), el portero mundialista canadiense Maxime Crépeau (Orlando City) y Javier Ruiz (Club Necaxa).

El All-Star Game se celebra el miércoles por la noche (hora local) en Carolina del Norte. Además de Müller, también estará sobre el campo el surcoreano Heung-Min Son. Ambos volverán a verse las caras ya el domingo, cuando Müller se mida con sus Vancouver Whitecaps a Los Angeles FC en el duelo en la cumbre de la Conferencia Oeste. Ambos equipos lideran actualmente la clasificación con 33 puntos.